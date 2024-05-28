Το ενδεχόμενο κυρώσεων στο Ισραήλ, αλλά και σε συγκεκριμένους Ισραηλινούς αξιωματούχους, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το Politico και το ιρλανδικό πρακτορείο RTE που επικαλούνται Ιρλανδό υψηλόβαθμο αξιωματούχο.



Στη σκιά των πολύνεκρων ισραηλινών βομβαρδισμών στη Ράφα o Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Μιχόλ Μάρτιν φέρεται να δήλωσε ότι ο ίδιος και οι ομόλογοί του στην ΕΕ είχαν μια «σημαντική» συζήτηση για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στο Ισραήλ εάν δεν συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.



«Για πρώτη φορά σε μια συνάντηση της ΕΕ, με ουσιαστικό τρόπο, είδα σημαντική συζήτηση για τις κυρώσεις και το ‘’τι θα γινόταν αν’’», είπε χαρακτηριστικά ο Μάρτιν σύμφωνα με το Politico.



Διευκρίνισε ότι υπάρχει «κάποια απόσταση μεταξύ των ανθρώπων που διατυπώνουν την ανάγκη για μια προσέγγιση βασισμένη στις κυρώσεις εάν το Ισραήλ δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ)… και σε συμφωνία στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, δεδομένων όλων των διαφορετικών αντιλήψεων εκεί».



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών είπε στους δημοσιογράφους χθες ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε προσωρινές εντολές που εκδόθηκαν από το Διεθνές Δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη νοτιότερη πόλη της Γάζας, Ράφα, που θα υπήρχε κίνδυνος να προκαλέσουν την καταστροφή του άμαχου πληθυσμού που έχει βρει καταφύγιο εκεί.



Ο Μάρτιν φέρεται να είπε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν ότι το Ισραήλ πρέπει «να τηρήσει αυτές τις προσωρινές εντολές… και να σταματήσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Ράφα», αν και τέσσερις δικαστές του ICJ υποστήριξαν ότι η βασική λειτουργική ρήτρα στην απόφαση δεν απαιτεί την άμεση διακοπή του Ισραήλ όλων των επιχειρήσεων εκεί, αλλά ότι αναφέρει συγκεκριμένα για διακοπή στρατιωτικών επιχειρήσεων που «θα μπορούσαν να επιφέρουν φυσική καταστροφή εν όλω ή εν μέρει» των Παλαιστινίων.



To δημοσίευμα δεν δίνει λεπτομέρειες για τους τύπους κυρώσεων που συζητούν οι διπλωμάτες της ΕΕ.



Εξάλλου, το ιρλανδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RTE αναφέρει ότι ο Μάρτιν είπε πως ορισμένοι υπουργοί Εξωτερικών έθεσαν και θέμα επιβολής κυρώσεων εναντίον Ισραηλινών αξιωματούχων που βοηθούσαν και υποκινούσαν σε βιαιότητες εποίκους της Δυτικής Όχθης.



Η συνάντηση ακολουθεί τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Ράφα το βράδυ της Κυριακής που προκάλεσε οργισμένες διεθνείς αντιδράσεις, με τις υγειονομικές αρχές της Χαμάς να αναφέρουν ότι 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στην επίθεση και σε μια πυρκαγιά που ακολούθησε σε καταυλισμό που φιλοξενούσε εκτοπισμένους αμάχους.



Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις δήλωσαν ότι είχαν βάλει στο στόχαστρο ένα συγκρότημα της Χαμάς και εξάλειψαν δύο διοικητές της τρομοκρατικής ομάδας και ότι ερευνούν αυτό που ο πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε ως «τραγικό λάθος».

Η Ισπανία ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα ζητήσει από άλλα μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν επισήμως τη διαταγή που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το Ισραήλ ζητώντας του να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεσή του στη Ράφα.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία θα αναγνωρίσουν επισήμως εντός της ημέρας (Τρίτη) παλαιστινιακό κράτος, παρά την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται όλο και πιο απομονωμένο έπειτα από επτά μήνες σύγκρουσης στη Γάζα.

Εκατόν σαράντα τέσσερα από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ανάμεσα στα οποία το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου νότου, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία.

Πηγή: skai.gr

