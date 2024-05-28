Πόλεμος στη Γάζα: Δικαιολογίες, φρίκη και κατακραυγή

Της Αθηνάς Παπακώστα

Για «τραγικό δυστύχημα» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τον βομβαρδισμό προσφυγικού καταυλισμού 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη της Ράφα, στην Ταλ αλ Σουλτάν, τη νύχτα της Κυριακής. Κατά τον κ. Νετανιάχου, ο οποίος μίλησε στο ισραηλινό κοινοβούλιο, είναι «ζωτικής σημασίας» το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει λάβει, μέχρι σήμερα, «κάθε δυνατή προφύλαξη» για να… προστατεύσει τους αμάχους υποστηρίζοντας πως ο θάνατός τους είναι για το Ισραήλ «τραγωδία» και για τη Χαμάς «στρατηγική».

Στις εικόνες φρίκης που κάνουν τον γύρο του κόσμου και γεννούν τον αποτροπιασμό μπορεί κανείς να δει ιδίοις όμμασι τον τρόμο, την απόγνωση και τον πόνο εκτοπισμένων αμάχων που εγκαταστάθηκαν στον καταυλισμό νότια στη Λωρίδα της Γάζας για να είναι… ασφαλείς.

Επίσημος απολογισμός των νεκρών δεν υπάρχει με τις τελευταίες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 45 ανθρώπους που βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ κοιμόντουσαν– ανάμεσα σε αυτούς γυναίκες, ηλικιωμένοι αλλά και παιδιά, που βρίσκονταν μέσα στα αντίσκηνα στα οποία εγκλωβίστηκαν και κάηκαν ζωντανά, όταν μετά τους βομβαρδισμούς ξέσπασε φωτιά.

Στόχος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) ήταν υποδομές της Χαμάς και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα διεμήνυσε ο ισραηλινός στρατός, δύο υψηλόβαθμα στελέχη της τα οποία εξουδετερώθηκαν. Ωστόσο, η Ερυθρά Ημισέληνος είπε ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Κυριακής είχαν στόχο τις σκηνές των εκτοπισμένων κοντά σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ.

«Δυστυχώς κάτι πήγε τραγικά λάθος» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη αρχίσει έρευνα για το χτύπημα.

Το πρωί της Δευτέρας ξυπόλητα παιδιά περπατούσαν ανάμεσα στα αποκαΐδια καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό σορών συνεχίζονταν και οι οικογένειες ετοιμάζονταν να θάψουν τους νεκρούς τους ενώ, μόλις λίγα 24ωρα πριν το Διεθνές Δικαστήριο διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει τις πολεμικές του επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον νότο του παλαιστινιακού θύλακα έχει βρει καταφύγιο άνω του 85% του πληθυσμού. Ωστόσο από τις αρχές Μαΐου όταν οι ισραηλινές επιχειρήσεις ξεκίνησαν στη Ράφα ένα εκατομμύριο άμαχοι μετακινήθηκαν εκ νέου, κατόπιν εντολών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ενώ μέχρι σήμερα τα ισραηλινά στρατεύματα δεν έχουν κινηθεί, ακόμη, προς το ασφυκτικά γεμάτο κέντρο της πόλης.

Η διεθνής κοινότητα – εκτός από νεκρούς – μετράει και τις αντοχές της, το Ισραήλ όμως επιμένει να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την «ολοκληρωτική επικράτηση». Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε εξοργισμένος, ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, τρομοκρατημένος ενώ ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τον Νετανιάχου να λογοδοτήσει.

Το Κατάρ, ένας εκ των βασικών διαμεσολαβητών ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς προειδοποίησε πως το νέο πολύνεκρο χτύπημα των IDF μπορεί να αποδειχθεί εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα δε με ισραηλινά Μέσα η Χαμάς αποφάσισε να αποσυρθεί από τον νέο γύρο έμμεσων διαπραγματεύσεων που επρόκειτο να αρχίσει εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή και η Ιορδανία αλλά και η Αίγυπτος καταδίκασαν την επίθεση.

Άλλωστε οι σχέσεις Ισραήλ - Αιγύπτου, δύο χωρών που εδώ και δεκαετίες έχουν συνάψει ειρηνευτική συμφωνία, βρίσκονται στο ναδίρ από την ημέρα που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Ράφα. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, χθες, Δευτέρα, όταν υπήρξε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Αιγύπτιους στρατιώτες με μέλος των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων να χάνει τη ζωή του στο πέρασμα στη Ράφα και τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών να διενεργούν έρευνα για το περιστατικό.

Από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από καθυστέρηση ωρών τοποθετήθηκαν τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει κάθε δυνατή προφύλαξη για την προστασία των αμάχων αλλά υπερασπίστηκαν το «δικαίωμα» του, όπως είπαν, «να κυνηγά τη Χαμάς».

Και σήμερα εν μέσω δικαιολογιών, φρίκης και διεθνούς κατακραυγής η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία αναμένεται να θέσουν σε ισχύ την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Πηγή: skai.gr

