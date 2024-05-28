Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι «απαραίτητη για την επίτευξη ειρήνης» ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, πέραν του ότι είναι ένα "ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης", δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Σε σύντομη δήλωσή του στα ισπανικά και τα αγγλικά μερικές ώρες πριν από την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την ισπανική κυβέρνηση, ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη «εναντίον κανενός, πολύ περισσότερο εναντίον του Ισραήλ».

Στο τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ισπανία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος που περιλαμβάνει τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, ενοποιημένο υπό την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσά του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Μαδρίτη δεν θα αναγνωρίσει αλλαγές στα παλαιστινιακά σύνορα μετά το 1967 εκτός κι αν αυτές συμφωνηθούν από όλες τις πλευρές.

Η Ιρλανδία και η Νορβηγία θα αναγνωρίσουν επίσης σήμερα επισήμως ένα παλαιστινιακό κράτος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

