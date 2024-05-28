Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία θα αναγνωρίσουν επισήμως εντός της ημέρας (Τρίτη) παλαιστινιακό κράτος, παρά την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται όλο και πιο απομονωμένο έπειτα από επτά μήνες σύγκρουσης στη Γάζα.

Εκατόν σαράντα τέσσερα από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ανάμεσα στα οποία το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου νότου, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία.

Η Μαδρίτη, το Δουβλίνο και το Όσλο έχουν εμφανίσει την απόφασή τους ως τρόπο για να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα.

Ενώ η δήλωση από τις τρεις χώρες είναι ως επί το πλείστον συμβολική, ελπίζουν ότι θα παρακινήσει και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν.

Η Ισπανία και η Ιρλανδία είναι οι μεγαλύτερες και με τη μεγαλύτερη πολιτική επιρροή χώρες της 27μελούς ΕΕ που πρόκειται να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, όπως έχουν ήδη κάνει η Σουηδία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Η Βρετανία, η Αυστραλία και οι χώρες μέλη της ΕΕ Μάλτα και Σλοβενία έχουν δηλώσει τους τελευταίους μήνες ότι μπορεί να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Όμως η Γαλλία υποστήριξε ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναγνωρισθεί παλαιστινιακή κρατική οντότητα, ενώ η Γερμανία συντάχθηκε με το στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας μια μονομερή προσέγγιση και επιμένοντας ότι μια λύση δύο κρατών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαλόγου.

«Ελπίζουμε ότι η αναγνώρισή μας και οι λόγοι μας θα συμβάλουν ώστε και άλλες δυτικές χώρες να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, επειδή όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχουμε για να επιβάλουμε μια κατάπαυση του πυρός», είχε δηλώσει στις 22 Μαΐου ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Οι τρεις χώρες αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος με τα σύνορά του χαραγμένα όπως ήταν πριν από το 1967, με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών.

Με την κίνηση αυτή, τα γραφεία αντιπροσώπων στη Δυτική Όχθη αναμένεται να αναβαθμισθούν σε πλήρεις πρεσβείες.

Το Ισραήλ έχει απαντήσει αποσύροντας τους πρεσβευτές του από τη Μαδρίτη, το Όσλο και το Δουβλίνο και καλώντας τους πρεσβευτές των τριών χωρών να παρακολουθήσουν βίντεο στα οποία εικονίζονται Ισραηλινοί να συλλαμβάνονται όμηροι από ενόπλους της Χαμάς.

Το Ισραήλ εμποδίζει επίσης την Ισπανία να παρέχει προξενικές υπηρεσίες στους Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και κατηγόρησε την Ισπανία ότι βοηθάει τη Χαμάς. Σε απάντηση, η Ισπανία κλιμάκωσε τις επικρίσεις χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση στη Γάζα «πραγματική γενοκτονία».

Η Ισπανία ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα ζητήσει από άλλα μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν επισήμως τη διαταγή που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με παραλήπτη το Ισραήλ ζητώντας του να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεσή του στην πόλη Ράφα στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

