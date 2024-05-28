Νέοι βομβαρδισμοί στη Ράφα - Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Ισραήλ πολλαπλασιάζει σήμερα τα αεροπορικά πλήγματά του στη Ράφα, παρά τη διεθνή κατακραυγή για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό σε κατάμεστο καταυλισμό εκτοπισμένων στην πόλη, που οδήγησε στην έκτακτη σύγκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητηθεί η κατάσταση στον τομέα αυτόν της Λωρίδας της Γάζας.

Από την πλευρά τους, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία θα αναγνωρίσουν επίσημα σήμερα κράτος της Παλαιστίνης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, όπως ανήγγειλαν την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Στο πεδίο, ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως εξαπολύθηκαν νέοι βομβαρδισμοί στην κεντρική και στη δυτική Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από τις αρχές Μαΐου χερσαίες επιχειρήσεις.

Οι νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν εν μέσω της διεθνούς κατακραυγής και των καταδικών του βομβαρδισμού σε καταυλισμό εκτοπισμένων το βράδυ της Κυριακής, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 249, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς προκάλεσε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε σκηνές.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό «τραγικό ατύχημα».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για τους θανάτους αμάχων, αφού αρχικά ανακοίνωσε πως έβαλε στο στόχαστρο δυο στελέχη της Χαμάς με «πυρομαχικά ακριβείας».

«Ανάστατη», η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τον σύμμαχό της, το Ισραήλ, να «λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις για την προστασία των αμάχων», η διπλωματία του Καναδά εξέφρασε «φρίκη», ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «αγανάκτηση».

Περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της Γαλλίας για να καταγγείλουν τον βομβαρδισμό. Το συμπαγές πλήθος κράταγε παλαιστινιακές σημαίες, πανό και πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «δεν σκοτώνεις παιδί, ούτε του Ισραήλ ούτε της Παλαιστίνης», «Σταματήστε τους βομβαρδισμούς, λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Είμαστε τα παιδιά της Ράφας», «Ράφα, Γάζα είμαστε μαζί σας» κ.ο.κ., διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ

«Καταδικάζω τις ενέργειες του Ισραήλ οι οποίες σκότωσαν δεκάδες αθώους αμάχους, που το μόνο που ζητούσαν ήταν απλά να προστατευτούν απ’ αυτό τον φονικό πόλεμο. Δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία στη Γάζα. Αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει», ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Το να λέγεται ότι επρόκειτο για ‘λάθος’ δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς που σκοτώθηκαν, για αυτούς που πενθούν, για αυτούς που προσπαθούν να σώσουν ζωές», έκρινε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ο Μάρτιν Γκρίφιθς, χαρακτηρίζοντας «απόλυτα απαράδεκτο» τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό εκτοπισμένων, που «προξενεί αποστροφή».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης), ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, κράτους-μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας που εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες, κι υποστηρίχθηκε από τη Σλοβενία, εξήγησαν οι πηγές.

Ο ΟΗΕ κάλεσε να διενεργηθεί «πλήρης και διαφανής» έρευνα για τον βομβαρδισμό του καταυλισμού στη Ράφα.

Η παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για πολλά «απανθρακωμένα» πτώματα στην πυρκαγιά που σάρωσε τον καταυλισμό εκτοπισμένων Μπαρκάσατ, τον οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), βορειοδυτικά της Ράφας.

«Είδαμε πτώματα απανθρακωμένα, διαμελισμένα (...) ακρωτηριασμένους, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους» που τραυματίστηκαν, αφηγήθηκε ο Μοχάμεντ αλ Μουγαγίρ, εργαζόμενος στην Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κόλαση πάνω στη Γη»

Εικόνες που κατέγραψαν εργαζόμενοι της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία υπογράμμισε ότι η τοποθεσία που βομβαρδίστηκε είχε χαρακτηριστεί από τον ισραηλινό στρατό «ανθρωπιστική ζώνη», δείχνουν το χάος: ασθενοφόρα με σειρήνες να ουρλιάζουν, τραυματιοφορείς μέσα στη νύχτα στον φλεγόμενο καταυλισμό που διακομίζουν τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά.

Πλάνα που τράβηξαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου μετά τον βομβαρδισμό δείχνουν απανθρακωμένα πτώματα μέσα σε σκηνές ή κουφάρια οχημάτων.

«Ο κόσμος δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε απλά, κάηκε ζωντανός», είπε ο Μοχάμαντ Χαμάντ, 24 ετών. «Η κόρη του εξαδέλφου μου, παιδί 13 ετών, είναι ανάμεσα στους ‘μάρτυρες’. Τα χαρακτηριστικά της ήταν σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστούν, θραύσματα της κομμάτιασαν το πρόσωπο».

«Οι εικόνες της περασμένης νύχτας αποτελούν χειροπιαστή απόδειξη του ότι η Ράφα έχει μετατραπεί σε κόλαση πάνω στη Γη», ανέφερε μέσω X ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής του UNRWA, σύμφωνα με τον οποίο «αγνοούνται» εργαζόμενοι της υπηρεσίας του.

Μετά το Διεθνές Δικααστήριο

Ο πολύνεκρος βομβαρδισμός στον καταυλισμό έγινε μερικές ώρες μετά την εκτόξευση από την πόλη οκτώ ρουκετών εναντίον του Τελ Αβίβ, ενέργεια την ευθύνη για την οποία ανέλαβε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, κι επίσης δυο ημέρες έπειτα από νέα απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, του κορυφαίου δικαστικού θεσμού του ΟΗΕ, το οποίο την Παρασκευή έδωσε εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις έχουν ήδη αναγκάσει, σε περίπου τρεις εβδομάδες, περίπου 800.000 Παλαιστίνιους να τραπούν σε φυγή, με άλλα λόγια ανθρώπους που είχαν βρει καταφύγιο στη Ράφα εξαιτίας του πολέμου να εκτοπιστούν εκ νέου.

Ο πόλεμος ξέσπασε όταν έγινε η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους άλλους 252 ανθρώπους που απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο, 121 θεωρείται πως κρατούνται ακόμη όμηροι εκεί, όμως 37 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας, καταστροφικές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα τουλάχιστον 36.050 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Η Αίγυπτος, που μεσολαβεί μαζί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ στις διπλωματικές προσπάθειες ώστε να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καταδίκασε τον «εσκεμμένο βομβαρδισμό» που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον «σκηνών εκτοπισμένων».

Από την πλευρά του, το Κατάρ προειδοποίησε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Ράφα ενδέχεται να «περιπλέξουν τις προσπάθειες μεσολάβησης», την ώρα που ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι απειλείται άμεσα λιμός στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου τα περισσότερα νοσοκομεία δεν λειτουργούν πλέον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

