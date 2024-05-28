Σε αποτυχημένη απόπειρα να θέσει σε τροχιά δεύτερο στρατιωτικό κατασκοπευτικό δορυφόρο προχώρησε χθες η Βόρεια Κορέα, καθώς ο πύραυλος-φορέας εξερράγη εν πτήσει, εξαιτίας προβλήματος «αξιοπιστίας του κινητήρα υγροποιημένου οξυγόνου και κηροζίνης».

Η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε πως προσπάθησε - μάταια - να θέσει σε τροχιά τον δορυφόρο παρατήρησης, ενώ το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε εικόνες που δείχνουν φλεγόμενο αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό το οποίο κατόπιν ανατινάσσεται.

Μάλιστα, προχθές Κυριακή, το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι ομάδα Ρώσων μηχανικών αφίχθη στη Βόρεια Κορέα για να βοηθήσει στην προετοιμασία της εκτόξευσης.

Η αποτυχία δεν θα αποθαρρύνει τη Βόρεια Κορέα να δοκιμάσει ξανά, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χονγκ Μιν, αναλυτής στο νοτιοκορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης.

Άλλωστε όλες οι χώρες «που αναπτύσσουν διαστημικές τεχνολογίες έχουν καταγράψει αποτυχίες στην εκτόξευση δορυφόρων», εξήγησε.

Η δοκιμή ακολουθεί την ανακοίνωση της Βόρειας Κορέας τον Νοέμβριο πως έθεσε σε τροχιά τον πρώτο της δορυφόρο αναγνώρισης, κίνηση που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Λέει πως της παρέχει ιδίως οπτικό υλικό αμερικανικών και νοτιοκορεατικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η Πιονγκγιάνγκ διαβεβαιώνει πως ο δορυφόρος αυτός λειτουργεί σωστά, κάτι που η υπηρεσία πληροφοριών της Σεούλ απορρίπτει.

Σύμφωνα με τη Σεούλ, η Πιονγκγιάνγκ έλαβε τεχνική βοήθεια από τη Μόσχα για την εκτόξευση του δορυφόρου τον Νοέμβριο, με αντάλλαγμα την παράδοση όπλων και πυρομαχικών προς χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Μιν υποστηρίζει ότι χάρη σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στην πρώτη εκτόξευση «η τεχνική βοήθεια» της Μόσχας στην Πιονγκγιάνγκ «θα επιταχυνθεί περαιτέρω για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της επόμενης προσπάθειας».

«Εξαλλη» η Σεούλ

Η Νότια Κορέα καταδίκασε σήμερα την απόπειρα να τεθεί σε τροχιά στρατιωτικός κατασκοπευτικός δορυφόρος στην οποία προχώρησε η Βόρεια Κορέα, αν και τελικά απέτυχε, χαρακτηρίζοντας την εκτόξευση «πρόκληση», ενέργεια η οποία εγείρει απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.

Επρόκειτο για «παραβίαση αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» και «ανεξαρτήτως αποτελέσματος, για προκλητική ενέργεια», στηλίτευσε η Σεούλ.

