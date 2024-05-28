Η Πολωνία δεν θα πρέπει να αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ράντοσλαβ Σικόρσκι σε σχόλιά του που δημοσιεύθηκαν σήμερα, την ώρα που το Κίεβο δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την προέλαση του ρωσικού στρατού.

Ο Σικόρσκι δεν διευκρίνισε τι ρόλο θα έχουν τα στρατεύματα αυτά.

Αν και οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ έχουν δεσμευθεί να στέλνουν χρήματα και όπλα στο Κίεβο για όσο χρειαστεί προκειμένου να καταφέρει να απωθήσει τη ρωσική εισβολή, σε γενικές γραμμές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλουν στρατεύματα.

Ερωτηθείς αν η Πολωνία είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, ο Σικόρσκι απάντησε:

«Δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να προσπαθεί να μαντέψει τις προθέσεις μας».

Η συνέντευξη του Πολωνού υπουργού δημοσιεύθηκε στην πολωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza, την ιταλική La Repubblica και την ισπανική El Pais.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα στο ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία εκτιμώντας ότι δυτικά στρατεύματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση Ουκρανών στην Ουκρανία.

Ο ίδιος ο Σικόρσκι έχει επισημάνει ότι η παρουσία νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία «δεν είναι αδιανόητη».

Χθες, Δευτέρα, ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού δήλωσε ότι υπέγραψε τα έγγραφα για να επιτραπεί σε Γάλλους στρατιωτικούς εκπαιδευτές να επισκεφθούν σύντομα ουκρανικά κέντρα εκπαίδευσης.

