Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει τα χωριά Σλόμποντα και Λουκασίβκα νοτίως της πόλης Τσερνίχιβ, αναφέρει σε πρωινή ενημέρωση το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Σημειώνει δε ότι τα χωριά βρίσκονται πάνω σε έναν από τους βασικούς διαδρόμους εφοδιασμού μεταξύ του Τσερνίχιβ και του Κιέβου.

