Νέο βίντεο που φέρεται να δείχνει ουκρανικά στρατιωτικά ελικόπτερα να αποχωρούν μετά την επίθεση σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ είδε το φως της δημοσιότητας. Το βίντεο φαίνεται ότι τράβηξαν κάτοικοι.



Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι μετά την επίθεση καίγονται οχτώ δεξαμενές καυσίμων, με χωρητικότητα 2.000 κυβικών μέτρων έκαστη, ενώ υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Μπελγκορόντ αφού πέρασαν τα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών εκτελώντας πτήση σε μικρό ύψος, υποστήριξε νωρίτερα ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

