Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη στον Ισημερινό σε δυο επιθέσεις ενόπλων στη Γουαγιακίλ, μια από τις πόλεις που πλήττονται πιο σκληρά από το κύμα βίας που συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα, όπου συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι διωκτικές αρχές.

Τα θύματα υπέκυψαν «στα τραύματα που υπέστησαν από πυροβόλα όπλα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δολοφονίες διαπράχθηκαν σε βόρειες συνοικίες της πόλης — πέντε στην Μπαστιόν Ποπουλάρ, τρεις στη Μούτσο Λότε.

Από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο, στον Ισημερινό καταγράφτηκαν 3.084 ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Πρόκειται για την πιο αιματηρή έναρξη οποιασδήποτε χρονιάς στην ιστορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Τα νέα εγκλήματα καταγράφονται ενώ τελεί σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επτά από τις 24 επαρχίες της χώρας –συμπεριλαμβανομένης της Γουάγιας, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Γουαγιακίλ– από τη 12η Απριλίου, την παραμονή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, στις οποίες επανεξελέγη ο πρόεδρος Νομπόα.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα και η σύζυγός του, Λαβίνια Βαλμπονέζι, ευχαριστούν τους υποστηρικτές τους από το μπαλκόνι του προεδρικού μεγάρου μετά την τελετή ορκωμοσίας του Νομπόα για δεύτερη θητεία στο Κίτο του Ισημερινού, Σάββατο 24 Μαΐου 2025

Το μέτρο αυτό παρατάθηκε χθες για ακόμη τριάντα ημέρες.

Ο αρχηγός του κράτους έκρινε ότι «είναι απαραίτητο να υπάρξει επείγουσα, αποτελεσματική και εξαιρετική αντίδραση» για να περιοριστεί η βία των συμμοριών που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και εκβιάσεις.

Οι συμμορίες εγκληματιών στον Ισημερινό «επιδιώκουν να ξεπεράσουν τις επιχειρησιακές τακτικές των οργάνων ασφαλείας, με άλλα λόγια εξελίσσουν μόνιμα τον τρόπο δράσης τους», αναφέρει εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε χθες ο πρόεδρος Νομπόα.

