Ο Ισημερινός έχει τεθεί σε «κατάσταση μέγιστου συναγερμού» εξαιτίας φερόμενης συνωμοσίας κατά της ζωής του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, που επανεξελέγη την περασμένη Κυριακή, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αρχές της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Ο Νομπόα εξασφάλισε την παραμονή του στο αξίωμα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την περασμένη Κυριακή, όμως η αντίπαλός του, η υποψήφια παράταξης της αριστεράς Λουΐσα Γκονσάλες, τον κατηγορεί πως διέπραξε «την πιο γκροτέσκα εκλογική απάτη».

Σύμφωνα με απόσπασμα έκθεσης της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών που διέρρευσε αυτή την εβδομάδα, πληρωμένοι εκτελεστές, που μπήκαν στον Ισημερινό από το Μεξικό και άλλες χώρες, σχεδιάζουν να διαπράξουν «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον του 37χρονου αρχηγού του κράτους.

«Καταδικάζουμε σθεναρά και απορρίπτουμε οποιαδήποτε πρόθεση (να διαπραχθεί επίθεση) κατά της ζωής του προέδρου της Δημοκρατίας, των κρατικών αρχών ή δημόσιων λειτουργών», ανέφερε χθες η κυβέρνηση του Ισημερινού σε ανακοίνωσή της.

Ο Ισημερινός «βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού», συνέχισε η ανακοίνωση, επιρρίπτοντας την ευθύνη για το υποτιθέμενο σχέδιο «σε εγκληματικές οργανώσεις σχετιζόμενες με πολιτικές οντότητες που έχασαν τις εκλογές». Το κείμενο δεν γίνεται πιο συγκεκριμένο.

Κληρονόμος μεγιστάνα της μπανάνας, ο Ντανιέλ Νομπόα ενσαρκώνει την πολιτική ελίτ του Ισημερινού που προέρχεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων και τηρεί σκληρή γραμμή ως προς την ασφάλεια, με αποκορύφωμα με το ότι έβγαλε τον στρατό στους δρόμους.

Το Μεξικό διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του με τον Ισημερινό πριν από έναν χρόνο, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στη μεξικανική πρεσβεία στο Κίτο για να συλλάβουν υπόδικο πρώην αντιπρόεδρο στον οποίο είχε δοθεί άσυλο.

Η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ εξέφρασε την υποστήριξή της στην κ. Γκονσάλες, η οποία απαίτησε να γίνει νέα καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στον δεύτερο γύρο, τον οποίο κέρδισε ο κ. Νομπόα με το 55,6% των ψήφων κατά τα επίσημα αποτελέσματα.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο του Ισημερινού και διεθνείς παρατηρητές απέκλεισαν το ενδεχόμενο να διαπράχθηκε νοθεία.

Πηγή: skai.gr

