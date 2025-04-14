Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα ανακηρύχθηκε από την εφορευτική επιτροπή νικητής του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή στον Ισημερινό, όμως η αντίπαλή του, η υποψήφια παράταξης της Αριστεράς Λουίσα Γκονσάλες, αντέτεινε πως «δεν αναγνωρίζει» το αποτέλεσμα αυτό και αξίωσε να γίνει νέα καταμέτρηση.

Με βάση τα όχι ακόμη οριστικά αποτελέσματα, με το 92% των ψηφοδελτίων καταμετρημένο, ο κ. Νομπόα κερδίζει με απρόσμενα μεγάλη διαφορά την κυρία Γκονσάλες: εξασφαλίζει 56% των ψήφων, έναντι 44%. Η τάση αυτή, σύμφωνα με το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE), ήταν σαφής από την αρχή της διαδικασίας της καταμέτρησης.

«Αυτή η νίκη είναι ιστορική, είναι νίκη με πάνω από 10 μονάδες διαφορά, νίκη με πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφους, που δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για το ποιος είναι ο νικητής», είπε ο κ. Νομπόα, 37 ετών, απευθυνόμενος στον Τύπο σε κατοικία του στη λουτρόπολη Ολόν (δυτικά), στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η αντίπαλός του, την οποία είχε κερδίσει με εντελώς οριακή διαφορά στον πρώτο γύρο, τον Φεβρουάριο (με διαφορά κάτω από 17.000 ψήφους), δήλωσε νωρίτερα από το Κίτο πως δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα.

«Αρνούμαι να πιστέψω πως υπάρχει λαός που προτιμά το ψέμα αντί της αλήθειας (...) θα ζητήσουμε νέα καταμέτρηση και να ανοίξουν οι κάλπες» για να γίνει έλεγχος, δήλωσε η πολιτική κληρονόμος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα (2007-2017), μορφής που διχάζει στον Ισημερινό.

Η 47χρονη δικηγόρος φιλοδοξούσε να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκλεγόταν στην προεδρία της χώρας. Είχε επίσης ηττηθεί τον Οκτώβριο του 2023 από τον κ. Νομπόα, που τότε είχε κάνει την έκπληξη, επικρατώντας στις πρόωρες προεδρικές εκλογές που προκήρυξε ο προκάτοχός του Γκιγιέρμο Λάσο.

Στον πρώτο γύρο, μετά το εντελώς οριακό αποτέλεσμα, ήταν ο κ. Νομπόα που είχε καταγγείλει «πολυάριθμες παρατυπίες», υποψία που πάντως απέρριψαν διεθνείς παρατηρητές.

Η κυρία Γκονσάλες από την πλευρά της κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ενέργειες απελπισίας» με σκοπό να χειραγωγηθεί η καταμέτρηση.

Η πρόεδρος του CNE Ντιάνα Αταμαΐντ δήλωνε χθες το πρωί ότι «πρέπει να απορρίψουμε σθεναρά τη ρητορική περί απάτης, τις αναπόδεικτες κατηγορίες που όχι μόνο βλάπτουν αυτόν τον θεσμό, αλλά υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία την ίδια». Μάταια.

Σύμφωνα με το CNE, η συμμετοχή έφθασε το 84% των 13,7 εκατ. εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Είναι τυπικά υποχρεωτική στη χώρα, όπου στην προεκλογική εκστρατεία κυριάρχησε το ζήτημα του αγώνα εναντίον των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά και της αλματωδώς κλιμακούμενης βίας.

Τα τελευταία χρόνια το κράτος των Άνδεων, άλλοτε όαση ηρεμίας και ειρήνης στην ταραχώδη περιοχή, βιώνει τραγική μεταμόρφωση.

Τα λιμάνια του Ισημερινού στον Ειρηνικό, η δολαριοποιημένη οικονομία του και η γεωγραφική θέση του, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τος δύο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο, τον μετέτρεψαν σε κόμβο διακίνησης και πεδίο μάχης.

Ο πόλεμος ανάμεσα σε καρτέλ οδήγησε ιδίως στη δολοφονία βασικού υποψηφίου για την προεδρία το 2023, στο να πάρουν τον έλεγχο φυλακών συμμορίες, σε εισβολή ενόπλων σε τηλεοπτικό στούντιο σε απευθείας μετάδοση... Όλ’ αυτά την ώρα που η υπερχρεωμένη οικονομία παραπαίει.

Ο Ισημερινός βίωσε φέτος την πιο αιματηρή αρχή της χρονιάς στην πρόσφατη ιστορία του, με μια δολοφονία κάθε ώρα.

Αναλυτές, που βασιζόμενοι σε δημοσκοπήσεις προέβλεπαν αμφίρροπη αναμέτρηση, προέβλεπαν πως σε περίπτωση νίκης, είτε εκείνος, είτε εκείνη θα είχε πρόβλημα «νομιμοποίησης», με «τη μισή χώρα» εναντίον του ή εναντίον της, όπως το έθεσε ο πολιτολόγος Σιμόν Πατσάνο.

Κληρονόμος μεγιστάνα της μπανάνας, εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο Ντανιέλ Νομπόα ενσαρκώνει την πολιτική ελίτ που προέρχεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Επέλεξε τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ως την κύρια πλατφόρμα πολιτικής προπαγάνδας του. Φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται πάνω σε άρμα μάχης, με αλεξίσφαιρο και κράνος, με τη σύζυγό του καθώς κάνουν περίπατο: καλλιέργησε εικόνα προέδρου που συγκαταλέγεται στους νεότερους στον κόσμο και αποφασιστικού ηγέτη που δίνει με σιδηρά πυγμή αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, στο οποίο κήρυξε «πόλεμο». Η πολιτική του ωστόσο επικρίνεται έντονα από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως τα πεπραγμένα του στρατού.

Από την πλευρά της η κυρία Γκονσάλες υποσχόταν επενδύσεις στις υποδομές και στις δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα σε ύφεση, που μαστίζεται από τη φτώχεια και την επισφάλεια, ειδικά στην αγορά εργασίας.

Η δικηγόρος πρόβαλε εικόνα απλής γυναίκας, μόνης μητέρας που τα κάνει όλα μόνη, υποσχόμενη επίσης να δώσει έμφαση στην αποκατάσταση της ασφάλειας, αλλά με περισσότερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

