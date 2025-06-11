Το ενδεχόμενο η σημερινή επίθεση στο σχολείο του Γκρατς να είχε ως κίνητρο την εκδίκηση, καθώς ο δράστης αισθανόταν ότι είχε πέσει θύμα συστηματικού εκφοβισμού όταν ήταν ο ίδιος μαθητής, εξετάζει η αυστριακή αστυνομία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Kronen Zeitung, στο σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στο σπίτι του 21χρονου Άρτουρ Α., ο δράστης γράφει ότι αισθανόταν εκφοβισμό. Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι η αστυνομία είχε από νωρίς επικεντρωθεί στην συγκεκριμένη υπόθεση κινήτρου.

Στο ίδιο πνεύμα, η εφημερίδα Kurier επισημαίνει ότι «υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 21χρονος μπορεί να ένιωθε εκφοβισμό στο σχολείο κατά την παλαιότερη δική του σχολική περίοδο και μπορεί να ενήργησε είτε από εκδίκηση είτε από απογοήτευση». Για την ώρα ωστόσο, διευκρινίζει η αυστριακή εφημερίδα, δεν υπάρχει οριστική εξήγηση σχετικά με το γιατί η επίθεση συνέβη χρόνια μετά την πιθανολογούμενη παρενόχλησή του στο σχολείο.

Η αρμόδια υπηρεσία της Στυρίας εξετάζει τώρα το κινητό τηλέφωνο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του δράστη, αλλά και προσωπικά του αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του, με στόχο την σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ του Άρτουρ Α. Η Kurier αναφέρει ακόμη ότι στο σπίτι, εκτός από το σημείωμα αυτοκτονίας, έχει βρεθεί και ένα βίντεο στο οποίο ο δράστης αποχαιρετά τους γονείς του.

Τα αυστριακά ΜΜΕ μεταδίδουν επίσης ότι τα όπλα της δολοφονικής επίθεσης, κατά την οποία έχασαν την ζωή τους 10 άνθρωποι, αγοράστηκαν νομίμως πριν από λίγες ημέρες, γεγονός το οποίο θεωρείται ότι συνηγορεί στην υπόθεση ότι το έγκλημα σχεδιάστηκε προσεκτικά. Υπό διερεύνηση είναι ακόμη εάν οι δύο σχολικές αίθουσες στις οποίες εισέβαλε επιλέχθηκαν τυχαία ή σκόπιμα. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα στην οποία ιδιώτες μπορούν να αναρτήσουν οπτικό ή ηχητικό υλικό από την επίθεση και απευθύνει έκκληση «να αποφεύγεται οποιαδήποτε αντίστοιχη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο το προσωπικό ασφαλείας, οι έρευνες ή τα θύματα». Αργότερα η αστυνομία, με ανάρτησή της στο «Χ», προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους ενέργειες επισύρουν και νομικές συνέπειες.

Νωρίτερα απόψε στον Καθεδρικό Ναό του Γκρατς εψάλη δοξολογία, στην οποία παραβρέθηκε μεταξύ άλλων και ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ, ενώ έξω από το σημείο του εγκλήματος έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι κρατώντας κεριά. Η Ισλαμική Θρησκευτική Κοινότητας της Αυστρίας (IGGÖ) τίμησε επίσης απόψε τη μνήμη των θυμάτων στα τζαμιά της Στυρίας, μετά την καθημερινή απογευματινή προσευχή: «Αυτό το γεγονός μας αφήνει άφωνους και βαθύτατα θλιμμένους», δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας στην Στυρία, Μεχμέτ Τσελεμπί.

Το σχολείο θα παραμείνει αυτή την εβδομάδα κλειστό και μαθητές και γονείς μπορούν όλη την ημέρα να καταφεύγουν για ψυχολογική υποστήριξη στις ειδικές μονάδες που έχουν εγκατασταθεί σε παρακείμενο στάδιο. Από την επόμενη εβδομάδα, τα μαθήματα αναμένεται να επαναληφθούν, παρουσία ψυχολόγου στις σχολικές αίθουσες.

Μέτρα ασφαλείας - Αυστηρότερη νομοθεσία

Στο μεταξύ έχει ανοίξει η συζήτηση σχετικά με τα μέτρα προστασίας των σχολείων από αντίστοιχες επιθέσεις. Ο γενικός γραμματέας του αυστριακού υπουργείου Παιδείας Μάρτιν Νέτσερ δήλωσε απόψε στο δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης ORF πως «πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ελαχιστοποιήσουμε τέτοιους κινδύνους και αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Νέτσερ δήλωσε ωστόσο ότι δεν είναι βέβαιο ότι κλειδώνοντας τα σχολεία θα ενισχύαμε το αίσθημα της ασφάλειας ή τελικά θα προκαλούσαμε περισσότερη ανασφάλεια. «Πρέπει εδώ να προσέξουμε ώστε η αντίδρασή μας να είναι ανάλογη και διεθνώς έχει αποδειχθεί ότι η κλειδαριά δεν είναι πανάκεια», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα στο επίκεντρο της συζήτησης τίθεται και η νομοθεσία περί οπλοκατοχής. Ο γενικός διευθυντής δημόσιας ασφάλειας Φραντς Ρουφ τόνισε στον ORF ότι «φυσικά έπειτα από τέτοια περιστατικά πρέπει να εξετάσουμε εάν ο νόμος έχει κενά και εάν πρέπει να γίνει αυστηρότερος» και διευκρίνισε ότι στην περίπτωση του δράστη η άδεια οπλοκατοχής δεν προέβλεπε πάντως άδεια οπλοφορίας εκτός της οικίας του.

Τριήμερο πένθος

Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «μια μαύρη μέρα στην ιστορία της χώρας μας», χαρακτηρίζοντας την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Γκρατς «μια εθνική στρατηγική που μας σόκαρε βαθιά όλους». Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του σε όλους τους πληγέντες, λέγοντας ότι τον άφησε «άφωνο» το γεγονός ότι ένα σχολείο, που προοριζόταν να είναι ένας ασφαλής χώρος για όλους, «κλονίστηκε από μια τέτοια πράξη βίας».

Επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να τηρηθεί εθνικό λεπτό σιγής στις 10 π.μ. την Τετάρτη, ακολουθούμενο από τριήμερο εθνικό πένθος.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της πολιτείας Μάριο Κούνασεκ, ακολουθώντας τον Στόκερ, απέτισε φόρο τιμής σε όλους τους πληγέντες, επιβεβαιώνοντας τα σχέδια για ακύρωση όλων των δημόσιων εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Η Αυστρία θα τηρήσει επίσης ενός λεπτού σιγή σε εθνικό επίπεδο την Τετάρτη, στις 10 π.μ.

Πηγή: skai.gr

