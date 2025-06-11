Τραμπ: «Εισβολή ξένων εχθρών στην Καλιφόρνια, γενικευμένη επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι στο Λος Άντζελες, όπου ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης και πολίτες που διαδήλωναν εναντίον της πολιτικής του για τη μετανάστευση, έχει γίνει εισβολή «ξένων εχθρών», κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε στρατιωτική βάση.

«Αυτή η αναρχία δεν θα συνεχιστεί. Δεν θα επιτρέψουμε να υφίστανται επιθέσεις ομοσπονδιακοί πράκτορες και δεν θα αφήσουμε αμερικανική πόλη να υφίσταται εισβολή και κατάκτηση από ξένους εχθρούς», πέταξε μπροστά σε ένστολους στρατιωτικούς ο αμερικανός πρόεδρος, που διέταξε να αναπτυχθούν χιλιάδες μέλη των ένοπλων δυνάμεων στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη.

«Αυτό που βλέπετε στην Καλιφόρνια είναι γενικευμένη επίθεση εναντίον της ειρήνης, της δημόσιας τάξης και της εθνικής κυριαρχίας, που διεξάγεται από ταραχοποιούς που φέρουν ξένες σημαίες κι έχουν σκοπό να συνεχιστεί η ξένη εισβολή στη χώρα μας», είπε ακόμη ο πρόεδρος Τραμπ.

Στην ομιλία αυτή με εξαιρετικά σκληρό τόνο σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις της χώρας, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «ζώα» και έκρινε πως «φέρουν υπερήφανα τις σημαίες άλλων χωρών».

Φρόντισε να αποδοκιμαστούν ηχηρά ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και οι δυο Δημοκρατικοί.

Ο κ. Τραμπ διέταξε να αναπτυχθούν χιλιάδες άνδρες της εθνοφρουράς και 700 πεζοναύτες, αψηφώντας την εναντίωση των αρχών της Καλιφόρνιας, διατεινόμενος πως η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.

Ο κ. Νιούσομ χαρακτήρισε τις αποφάσεις του «δικτατορικές».

«Αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη»

Επανερχόμενος σε ρητορικά σχήματα που επαναλαμβάνει ακατάπαυστα αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση «εναντίον της μετανάστευσης εκτός ελέγχου», κι αυτό «προτού να είναι πολύ αργά».

«Όπως μπορεί πλέον να διαπιστώσει όλος ο κόσμος, η μετανάστευση εκτός ελέγχου οδηγεί σε χάος, σε δυσλειτουργία κι αναταραχή. Και ξέρετε τι; Αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη. Αυτό γίνεται σε πολυάριθμες χώρες της Ευρώπης. Καλά θα έκαναν να κάνουν κάτι, προτού να είναι πολύ αργά», νουθέτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε στρατιωτική βάση, συνδέοντας το ζήτημα με τα επεισόδια στο Λος Άντζελες ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και διαδηλωτές που εναντιώνονται στην πολιτική του για το μεταναστευτικό ζήτημα, εν προκειμένω στις εφόδους με σκοπό τις συλλήψεις και τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

«Δεν τους αρέσει όταν το λέω, αλλά το λέω καθαρά και δυνατά. Καλά θα κάνουν να κάνουν κάτι προτού να είναι πολύ αργά», επέμεινε ο κ. Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε μπροστά σε ένστολους με κόκκινους μπερέδες.

Ο Λευκός Οίκος αρέσκεται να παρουσιάζει πλέον την εκστρατεία του εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης σαν μάχη για τον «πολιτισμό», χρησιμοποιώντας ρητορική που ανησυχεί υπερασπιστές των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων κι αγωνιστές εναντίον του ρατσισμού.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε ήδη εξαπολύσει φραστική επίθεση πρωτοφανούς οξύτητας εναντίον ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στην πολύκροτη ομιλία του στη σύνοδο του Μονάχου για τη διεθνή ασφάλεια τον Φεβρουάριο, όταν υποστήριξε πως δεν υπάρχει «πιο επείγον» πρόβλημα από την παράτυπη μετανάστευση στη γηραιά ήπειρο.

Ο Λευκός Οίκος έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του σε παρατάξεις και ηγέτες της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη, από τη Μαρίν Λεπέν ως το γερμανικό κόμμα AfD.

