Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ επέκρινε σήμερα την πρόεδρο του Μεξικού για τις δηλώσεις της σχετικά με τις ταραχές στο Λος Άντζελες, υποστηρίζοντας ότι «ενθάρρυνε τη βία», κάτι που η Κλαούντια Σέινμπαουμ αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Δευτέρα, η Σέινμπαουμ είχε καταδικάσει τη βία στις διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, καλώντας τις αμερικανικές αρχές να σεβαστούν το κράτος δικαίου.

«Η Κλαούντια Σέινμπαουμ βγήκε και ενθάρρυνε περισσότερες διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες και την κατακρίνω για αυτό», είπε η Νόεμ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνει τις βίαιες διαδηλώσεις που γίνονται», συμπλήρωσε. «Οι άνθρωποι επιτρέπεται να διαμαρτύρονται ειρηνικά. Αλλά η βία που βλέπουμε είναι απαράδεκτη και δεν πρόκειται να συνεχιστεί στην Αμερική», τόνισε η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος του Μεξικού υπογράμμισε πως η Νόεμ «ανέφερε εσφαλμένα» πως εκείνη ενθάρρυνε βίαιες διαδηλώσεις, κάτι που είναι «απολύτως ψευδές». «Ακολουθεί η χθεσινή μου δήλωση, στην οποία καταδικάζω ξεκάθαρα τις βίαιες διαδηλώσεις» ανέφερε, παραθέτοντας το σχετικό απόσπασμα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως «θα λυθεί η παρεξήγηση».

Πηγή: skai.gr

