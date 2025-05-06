Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει σκοπό να απαγορευτεί κάθε χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους στο Χάρβαρντ, εν μέσω του μπραντεφέρ στο οποίο έχει εμπλακεί το περίβλεπτο πανεπιστήμιο με τον Ρεπουμπλικάνο, αποκαλύπτει επιστολή της υπουργού Παιδείας που απηύθυνε χθες Δευτέρα η Λίντα ΜακΜάον στον πρόεδρό του Άλαν Γκάρμπερ.

«Το Χάρβαρντ δεν πρέπει πλέον να ζητεί ομοσπονδιακές δωρεές διότι δεν θα λάβει καμιά», ανέφερε η υπουργός στην επιστολή της, που δημοσιοποίησε η ίδια μέσω X.

«Το Χάρβαρντ δεν θα είναι πλέον θεσμός χρηματοδοτούμενος από το κράτος και μπορεί να λειτουργεί ως ιδιωτικός θεσμός (...) συγκεντρώνοντας κεφάλαια από τους πλούσιους πρώην μαθητές του», αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα της επιστολής. Η υπουργός ΜακΜάον αναφέρει πως το πανεπιστήμιο, εγκατεστημένο κοντά στη Βοστόνη (βορειοανατολικά), «λαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια από τους φορολογούμενους κάθε χρόνο», χωρίς να διευκρινίζει το ποσό.

Μέγας υποστηρικτής του Ισραήλ, ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί για «αντισημιτισμό» το Χάρβαρντ και άλλα πολύ γνωστά αμερικανικά πανεπιστήμια όπως το Κολούμπια, διατείνεται πως άφησαν να θάλλει ο αντισημιτισμός κατά τη διάρκεια φοιτητικών κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που οι διοικήσεις τους διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Το Χάρβαρντ και ευρύτερα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια βρίσκονται πολύ συχνά στο στόχαστρο της αμερικανικής δεξιάς, καθώς τα βρίσκει υπερβολικά αριστερά για τα γούστα της.

Το παλαιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, πολύ συχνά στην κορυφή της κατάταξης με τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο, κατακεραυνώνεται συχνά από τον κ. Τραμπ ειδικά διότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του παγώματος ομοσπονδιακών χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων ύψους 2 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων, διότι απέρριψε αξιώσεις της κυβέρνησής του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει οι αρχές να αποκτήσουν δυνατότητα να ελέγχουν τις διαδικασίες εγγραφών φοιτητών, πρόσληψης εκπαιδευτικών, αλλά και προγράμματά του στο στόχαστρό του.

Στην επιστολή της η υπουργός Παιδείας ΜακΜάον κατηγορεί το Χάρβαρντ για «συστηματική» παραβίαση της «ομοσπονδιακής νομοθεσίας», πως εμφορείται από «άσχημο ρατσισμό» και για «καταστροφική διαχείριση» των διαθεσίμων του.

«Η σημερινή επιστολή σηματοδοτεί το τέλος νέων δωρεών στο πανεπιστήμιο», αναφέρει στην προτελευταία παράγραφο.

Σε επιστολή του προς πρώην φοιτητές του ιδρύματος, η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Άλαν Γκάρμπερ τόνισε πως το πανεπιστήμιο έχει εμπλακεί σε μακρά και υπαρξιακή μάχη και απηύθυνε έκκληση για δωρεές.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τελευταία το Χάρβαρντ -μεταξύ άλλων- «αντισημιτικό θεσμό της άκρας αριστεράς» και «απειλή για τη δημοκρατία».

