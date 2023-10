Ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε η Χαμάς

Ομοβροντία ρουκετών εκτόξευσε η Χαμάς κατά του Τελ Αβίβ το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά θέσεις της στη Γάζα.



Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για το μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύτηκε προς το Τελ Αβίβ και τις γύρω πόλεις του κεντρικού Ισραήλ.

RIGHT NOW: Hundreds of thousands of Israelis are running from their Shabbat dinner tables to bomb shelters as 🚨’s sound across central Israel.