Η Χαμάς δηλώνει ότι θα αντισταθεί στο Ισραήλ: «Ή θα ζήσουμε με το κεφάλι ψηλά, ή θα πεθάνουμε μαχόμενοι» Κόσμος 22:10, 13.10.2023

Ο Ιζάτ αλ-Ρισέκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, διεμήνυσε ότι η οργάνωση «δεν θα παραδώσει τον νόμιμο αγώνα μας για ελευθερία και αυτοδιάθεση»