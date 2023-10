Φωτογραφία των IDF: Ισραηλινός στρατιώτης λυγίζει στους ώμους συναδέλφου του αντικρίζοντας ωμότητες της Χαμάς

Φωτογραφία με δυο Ισραηλινούς στρατιώτες να έχουν μόλις μπει σε σπίτι μιας οικογένειας Εβραίων που έχουν σκοτωθεί από τη Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός (IDF - Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις).



Στη συγκλονιστική φωτογραφία ένας Ισραηλινός στρατιώτης λυγίζει και αναλύεται σε δάκρυα, στους ώμους συναδέλφου του, αντικρίζοντας ωμότητες της Χαμάς.



Το μήνυμα του ισραηλινού στρατού, στη λεζάντα της φωτογραφίας



«Μια οικογένεια συγκεντρώθηκε στο Σαμπάτ.



Η Χαμάς εισέβαλε στο σπίτι τους.



Η Χαμάς είναι μια γενοκτόνος τρομοκρατική οργάνωση.



Θα τους σταματήσουμε» ήταν το μήνυμα του ισραηλινού στρατού στο X.



Το Shabbat ή Σάββατο είναι η ημέρα ανάπαυσης του Ιουδαϊσμού την έβδομη ημέρα της εβδομάδας - δηλαδή το Σάββατο για τους Εβραίους.

A family was home together on Shabbat.



Hamas invaded their home.



Hamas is a genocidal terrorist organization.



We will stop them. pic.twitter.com/hU0NsbXpQn