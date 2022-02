Θαρραλέο αντιπολεμικό μήνυμα την ώρα που μαίνεται η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία έστειλε ο τενίστας Αντρέι Ρούμπλεφ, αυτή τη στιγμή νο 7 στον κόσμο.



Μετά τη νίκη του επί του Πολωνού Χούμπερτ Χούρκατς και την πρόκρισή του στον τελικό του Ντουμπάι, ο Ρούμπλεφ έγραψε στην κάμερα «Όχι πόλεμο παρακαλώ».

Σημειώνεται ότι ο Αντρέι Ρούμπλεφ κατόρθωσε να βγει νικητής επικρατώντας του Χούρκατς με 3-6, 7-5, 7-6(5) με ανατροπή και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Ντουμπάι.

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd