Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν προαναγγέλλει αυστηροποίηση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία που μπήκε στο δεύτερο της μήνας μέσω ανάρτησης στο twitter.

«Χθες το βράδυ Πρόεδρος Ζελένσκι περιέγραψε το θάρρος των Ουκρανών που αντιστέκονται γενναία. Έχουν όλη την ΕΕ πίσω τους. Θα ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία, θα οξύνουμε τις κυρώσεις μας και θα απελευθερωθούμε από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα», έγραψε.

«Αγαπητέ Πρόεδρε Ζελένσκι, ζητήσατε από τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει στην υποστήριξη του λαού της Ουκρανίας – σας ακούσαμε. Σήμερα κυκλοφορούμε το #StandUpForUkraine. Μια παγκόσμια εκστρατεία που κινητοποιεί όλους, από κυβερνήσεις έως εταιρείες και πολίτες, για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την Ουκρανία», τόνισε σε άλλη της ανάρτηση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Last night President @ZelenskyyUa described the courage of Ukrainians who are resisting bravely.



They have the whole EU behind them.



We will step up our support to Ukraine, sharpen our sanctions and break free from Russian fossil fuels. https://t.co/7d4mzfelpP