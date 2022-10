Πέντε τραυματίες από έκρηξη στην Μελιτόπολη, σύμφωνα με τις φιλορωσικές αρχές της πόλης

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Μελιτόπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι φιλορωσικές αρχές κατοχής.

"Αυτοκίνητο εξερράγη στην Μελιτόπολη κοντά στο κτίριο της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης 'ZaMedia'", διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους την οποία ανήρτησαν στο Telegram.

A car exploded near the office of a #Zaporizhzhia TV company in occupied #Melitopol. pic.twitter.com/cuSNR1BdNB