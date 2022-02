Οι Ουκρανοί συνοριοφύλακες που πιστευόταν ότι σκοτώθηκαν στο νησί Φιδονήσι αφότου αψήφησαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και απέκτησαν παγκόσμια φήμη, μπορεί να είναι ακόμα ζωντανοί, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης της Ουκρανίας.



Οι στρατιώτες είναι πιθανώς αιχμάλωτοι πολέμου, λέει η υπηρεσία συνοριοφυλάκων.



Χθες Σάββατο, ένας Ρώσος στρατηγός ισχυρίστηκε ότι 82 Ουκρανοί στρατιώτες παραδόθηκαν, αναφέρει το CNN.



Δεκατρείς Ουκρανοί συνοριοφύλακες ειπώθηκε ότι σκοτώθηκαν ενώ υπερασπίζονταν ένα στρατηγικής σημασίας νησί της Μαύρης Θάλασσας την Πέμπτη.



«Ρωσικό πολεμικό πλοίο, άντε γ…. σου», είπε ένας από τους φρουρούς στο ρωσικό πολεμικό πλοίο πριν αυτό ανοίξει πυρ.



Η ηχογράφηση του περιστατικού επιβεβαιώθηκε ως αυθεντική από το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας. Η θαρραλέα απάντηση «άντε γ…. σου», έγινε σύνθημα συσπείρωσης για τους Ουκρανούς πολίτες.

Δείτε το βίντεο:

