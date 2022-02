Ανατριχιαστικά είναι τα ντοκουμέντα από το πολεμικό πεδίο στην Ουκρανία.

Στο μικρό νησάκι Zmiinyi, που κατέκτησαν οι ρωσικές δυνάμεις , βρήκαν μαρτυρικό θάνατο 13 Ουκρανοί συνοριοφύλακες αφού αρνήθηκαν να παραδοθούν.

Όπως ακούγεται σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε στο Twitter, o ρωσικός στρατός τους κάλεσε να παραδώσουν τα όπλα, ωστόσο εκείνοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους απαντώντας στους Ρώσους «Άντε γ...» και ύστερα σκοτώθηκαν από τα πυρά ρωσικού πολεμικού πλοίου.

Παράλληλα,82 Ουκρανοί στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί, παραδόθηκαν,ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δείτε το βίντεο:

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC