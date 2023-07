Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν πολυκατοικία στο Ντνίπρο - Τουλάχιστον 3 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Κλιμένκο. Λίγο νωρίτερα, την ίδια πληροφορία μετέφερε και ένας Ουκρανός βουλευτής, ο Αλεξάντρ Μπακούμοφ, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για ένα μεγάλο συγκρότημα όπου πριν από τον πόλεμο ζούσαν περίπου 1.000 άνθρωποι.

Dnipro 😳😔



I really want to say something harsh about Russia and Russians, but Twitter will ban me, imagine these words in your head and you will understand how I feel... pic.twitter.com/VYWwkFNqGt