Ρωσικά drones έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου της κρατικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν SOCAR στην περιοχή της Οδησσού για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων, δήλωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι «η σκόπιμη ρωσική επίθεση ήταν μία επίθεση όχι μόνο εναντίον μας αλλά και εναντίον των σχέσεών μας και της ενεργειακής ασφάλειας».

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης:

Azerbaycan’a ait Odessa’daki SOCAR işletmesi 10 gün içinde Rus ordusu tarafından 2. kere bombalandı.https://t.co/t4QmRydFQq pic.twitter.com/yFDWsfQxRs — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) August 18, 2025

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα ζήτησε «μία προσήκουσα διπλωματική και νομική απάντηση» από το Μπακού προς τις ενέργειες κατά των συμφερόντων του Αζερμπαϊτζάν.

Στις 8 Αυγούστου ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου της SOCAR. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση.

