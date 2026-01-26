Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε για την επόμενη εβδομάδα την απόφαση σχετικά με το αν θα επανεκκινήσει τις εργασίες για την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν παγώσει λόγω των απειλών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών, εάν η Ευρώπη δεν συναινούσε στην παραχώρηση της κυριότητας της Γροιλανδίας.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου επρόκειτο να καθορίσει τη θέση της με ψηφοφορίες τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι συζητήσεις επρόκειτο να επαναληφθούν σύντομα ώστε να επανέλθει η διαδικασία σε τροχιά.

Ωστόσο, ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών Μπέρντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι δεν ελήφθη καμία απόφαση.

«Η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεδριάσει εκ νέου την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου για να επανεκτιμήσει την κατάσταση», έγραψε, προσθέτοντας ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί εγκαίρως ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της επιτροπής στις 23–24 Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά της, η Σουηδή φιλελεύθερη ευρωβουλευτής Κάριν Κάρλσμπρο δήλωσε ότι η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας, υπογράμμισε ωστόσο ότι αυτές πρέπει να οικοδομούνται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού. «Η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά δεν υπάρχει λόγος να επισπευστεί το χρονοδιάγραμμα», ανέφερε σε δήλωσή της.

Τυχόν σημαντική καθυστέρηση ή πάγωμα της συμφωνίας ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση του Τραμπ, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης αποκλείσει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις —όπως η μείωση δασμών σε αλκοολούχα ποτά ή στον χάλυβα— πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά παράλληλα νομοθετικές προτάσεις για την κατάργηση πολλών δασμών της ΕΕ στις αμερικανικές εισαγωγές, βασικό σκέλος της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας στα τέλη Ιουλίου, καθώς και για τη συνέχιση του καθεστώτος μηδενικών δασμών για τους αμερικανικούς αστακούς, που είχε συμφωνηθεί αρχικά με τον Τραμπ το 2020.

Οι προτάσεις απαιτούν έγκριση τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ.

Πολλοί ευρωβουλευτές είχαν ήδη εκφράσει παράπονα ότι η εμπορική συμφωνία είναι άνιση, καθώς η ΕΕ καλείται να μειώσει το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγικών δασμών της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν έναν γενικό συντελεστή 15%.

Παρ’ όλα αυτά, στο παρελθόν είχαν εμφανιστεί διατεθειμένοι να την αποδεχθούν, έστω και υπό όρους, όπως η πρόβλεψη ρήτρας λήξης διάρκειας 18 μηνών και η θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης απότομης αύξησης των αμερικανικών εισαγωγών.

Ακόμη και μετά την ψηφοφορία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, η τελική έγκριση εκτιμάται ότι θα απέχει έναν έως δύο μήνες, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει πρώτα να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό τελικό κείμενο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.