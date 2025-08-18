Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στις 20:00 ώρα Ελλάδας με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλάι του Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Μεταφέροντας την πίεση στο Κίεβο, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας «αν το θέλει», αλλά απέκλεισε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε παράνομα από τη Μόσχα το 2014.

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να παράσχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αμυντικής συμφωνίας τύπου «Άρθρου 5» ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρόταση εγγύησης ασφάλειας των ΗΠΑ ως «ιστορική».

Είναι πιθανό η σημερινή συνάντηση στο Λευκό Οίκο να αποδειχθεί ακόμη πιο κρίσιμη για το μέλλον της Ουκρανίας από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας μεταξύ Τραμπ και Πούτιν που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα.

Στο μεταξύ, όμως, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές έχουν σκοτώσει τουλάχιστον εννέα άτομα - μεταξύ των οποίων και παιδιά - κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρόγραμμα της σημερινής συνόδου. Ειδικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής (σε ώρα Ελλάδας):

- 19:00: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

- 20:00: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

- 20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

- 21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

- 22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Από την Ευρώπη θα παρευρεθούν στη σύνοδο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ. Θα είναι επίσης η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

