Axios: Προς επίλυση η ενδυματολογική διένεξη Τραμπ - Πούτιν

Προς επίλυση βαίνει η... ενδυματολογική διένεξη του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συνέτεινε στην προηγούμενη επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ο λόγος; Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος ρώτησε Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Ουκρανός πρόεδρος θα φορέσει κοστούμι στη σημερινή (Δευτέρα) δύσκολη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Η ενδυμασία του Ζελένσκι ήταν ένα ζήτημα πριν από τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο που οδήγησε στην ένταση. Όταν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συναντήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, ο Ουκρανός πρόεδρος φορούσε ένα μαύρο σακάκι αντί για το συνηθισμένο στρατιωτικό φούτερ του. Ο Τραμπ ήταν χαρούμενος γι' αυτό.

«Ο Ζελένσκι ήρθε σαν κανονικός άνθρωπος, όχι τρελός, και ήταν ντυμένος σαν κάποιος που θα έπρεπε να είναι στο ΝΑΤΟ. ... Έτσι, είχαν μια καλή συζήτηση», δήλωσε τότε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ένας σύμβουλος του Τραμπ, εν μέρει αστειευόμενος, είπε στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι τη Δευτέρα, αλλά πρόσθεσε: «Δεν περιμένουμε να το κάνει».

Ο Ζελένσκι θα εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα με το ίδιο σακάκι, ανέφερε η πηγή.

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο αντιπρόεδρος Βανς ενοχλήθηκε περισσότερο από τον Τραμπ από την εμφάνιση και τη στάση του Ζελένσκι την τελευταία φορά. «Το θέμα με τη γραβάτα ήταν θέμα του JD όταν συνέβη για πρώτη φορά» αποκάλυψε.

O πρόεδρος της Ουκρανίας δεν θα φορέσει πάντως γραβάτα, διευκρίνιζαν οι πηγές.

