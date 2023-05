Ο Πριγκόζιν βρίζει τους Ρώσους και αποσύρει τις δυνάμεις του από το Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner, ανέφερε σε σημερινή του δήλωση ότι οι δυνάμεις του θα αποχωρήσουν από το Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου λόγω έλλειψης πυρομαχικών και θα παραδώσουν τις θέσεις τους στις δυνάμεις των τακτικών ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

«Δηλώνω εκ μέρους των μαχητών της Wagner, εκ μέρους της διοίκησης της Wagner, στις 10 Μαΐου 2023 είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε θέσεις στον οικισμό του Μπαχμούτ σε μονάδες του υπουργείου Άμυνας και να αποσύρουμε ό,τι έχει απομείνει από τη Wagner σε στρατόπεδα επιμελητείας για να κλείσουμε τις πληγές μας. Αποσύρω τις μονάδες της Wagner από το Μπαχμούτ καθώς λόγω της έλλειψης πυρομαχικών είναι καταδικασμένες να χαθούν αναίτια».

⚡️⚡️PMC "Wagner" is leaving #Bakhmut on May 10 due to "shell hunger". "On May 10, 2023, we are forced to hand over positions to the units of the Ministry of Defense," - mercenary owner Prigozhin. pic.twitter.com/WcDuHDR4pw

Χθες το βράδυ, ο Πριγκόζιν άσκησε σκληρή κριτική βρίζοντας τόσο τον Υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού όσο και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ, δείχνοντας ταυτόχρονα σε βίντεο νεκρούς μισθοφόρους του, υποστηρίζοντας ότι αυτό έγινε λόγω έλλειψης πυρομαχικών.

Παρακάτω δείτε το βίντεο «κομμένο», χωρίς το πρώτο μέρος όπου δείχνει τους νεκρούς στρατιώτες του:

Wagner’s commander Prigozhin has lost it. He is screaming, using profanity, and blaming russia's Defence Minister Shoigu and Armed Forces Chief Gerasimov. I don’t feel sorry for him, but I understand his reaction since tens of thousands of his mercenaries are dead. pic.twitter.com/VJL9LQKr8p