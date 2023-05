Νέα Υόρκη: Άστεγος δολοφονήθηκε από συνεπιβάτη του με κεφαλοκλείδωμα - Σκληρά βίντεο

Πριν λίγες μέρες ένας 30χρονος άστεγος άνδρας, ο οποίος μιμούταν τον Μάικλ Τζάκσον σε μετρό της Νέας Υόρκης για να εξασφαλίσει κάποια χρήματα, δολοφονήθηκε αφού ένας πεζοναύτης με τη βοήθεια ενός φίλου του τον στραγγάλισαν όσο επέβαιναν στο μετρό.

Ο θάνατος του άνδρα χαρακτηρίστηκε «ανθρωποκτονία» » από τον ιατροδικαστή και οι δικαστικές αρχές ερευνούν την υπόθεση, καθώς πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν τη σύλληψη του δράστη.

Το θύμα ήταν ο Αφροαμερικανός Τζόρνταν Νίλι, ηλικίας 30 ετών, αρκετά γνωστός στην πόλη αφού ντυνόταν Μάικλ Τζάκσον και χόρευε στους δρόμους και το μετρό μιμούμενος το ίνδαλμά του.

This was Jordan Neely, a hungry New Yorker choked to death by a grinning Marine who is being celebrated as a hero by NYPD and press. His offense? “Aggressive speech”, throwing his jacket on the ground and asking for food and water. pic.twitter.com/F3rRj30rQL