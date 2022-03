Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 24 μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα σύντομο βίντεο στο οποίο εικονίζεται να υψώνεται πυκνό σύννεφο καπνού στον ορίζοντα.

Big missile strike this morning on what appears to be Lviv international airport. Closest attack yet on the city.#Lviv pic.twitter.com/3JmmBZNiJI