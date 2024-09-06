Μακελειό σε λύκειο στην Τζόρτζια: Συνελήφθη ο πατέρας του 14χρονου δράστη 

Συνελήφθη ο πατέρας του 14χρονου μαθητή που κατηγορείται για τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων στο σχολείο του, στο λύκειο Απαλάτσι, στη Γουάιντερ, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ατλάντα, στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Ο νεαρός Κολτ Γκρέι άνοιξε πυρ και σκότωσε δυο συνομήλικους συμμαθητές του και δύο καθηγητές.

Οι αρχές σχεδιάζουν να διώξουν τον 14χρονο ως ενήλικο και σήμερα θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου.

Όπως μετέδωσε χθες το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το όπλο που χρησιμοποίησε ο νεαρός μαθητής ήταν τουφέκι τύπου AR-15, το οποίο του είχε κάνει δώρο ο πατέρας του πέρσι τα Χριστούγεννα.

Colin Gray arrested today!



The fifty four year old father of Colt Gray!

He was a outdoors man!

Seems like a great guy!



Do you agree with this? pic.twitter.com/Qa5pxlOUnx — Jakey (@JacobBaker613) September 6, 2024

Βαριές κατηγορίες για τον πατέρα

Ο πατέρας του, Κόλιν Γκρέι, 54 ετών, αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού και οκτώ για σκληρότητα σε παιδιά, δήλωσε το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια (GBI).

The entire press conference with Georgia Bureau of Intelligence representatives on the arrest of Colin Gray, the 54 year-old father of 14 year-old school shooter.



Gray is charged with:

Involuntary Manslaughter

Second Degree Murder

Cruelty to Children pic.twitter.com/yQuIuhobaw — Shannon Watts (@shannonrwatts) September 6, 2024

Ο διευθυντής του GBI Chris Hosey δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης ότι «αυτές οι κατηγορίες συνδέονται άμεσα με τις ενέργειες του γιου του και του επιτρέπουν να κατέχει όπλο».

Οι αρχές ερευνούν εάν ο Κόλιν Γκρέι αγόρασε το όπλο τύπου AR ως δώρο στον γιο του τον Δεκέμβριο του 2023.

Φωτογραφίες όλης της οικογένειας Γκρέι με όπλα κατακλύζουν το διαδίκτυο.

The AR-15 used by Appalachee shooter Colt Gray was given to him as a Christmas present from his father, the recently arrested Colin Gray.



An AR-15.



To celebrate the birth of Christ.



Where in 31 flavors of f**k would someone get an insanely irresponsible idea like that?



🤔 pic.twitter.com/1bl10BmP03 — TheDevil'sSnowflake (@RageBot5000) September 6, 2024

Τον Μάιο του 2023, το FBI ειδοποίησε την τοπική αστυνομία για διαδικτυακές απειλές σχετικά με πυροβολισμούς σε σχολείο, που σχετίζονται με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τον ύποπτο.

Αστυνομικός ανέκρινε τον 13χρονο τότε Κόλτ ενώ ο πατέρας του είπε στην αστυνομία ότι είχε όπλα στο σπίτι, αλλά ο γιος του δεν είχε πρόσβαση χωρίς επίβλεψη σε αυτά.



Το ζήτημα της γονεϊκής ευθύνης για εγκλήματα ανηλίκων προβάλλεται ολοένα πιο έντονα το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ.

«Πώς είναι δυνατόν να έχεις τουφέκι εφόδου στο σπίτι, να μην το έχεις κλειδωμένο και το παιδί σου να ξέρει πού είναι;», διερωτήθηκε ρητορικά χθες ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Πρέπει να φροντίσουμε να λογοδοτούν γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση σε όπλα», πρόσθεσε.

Τον Απρίλιο, οι γονείς εφήβου ο οποίος σκότωσε τέσσερις μαθητές στο λύκειο όπου φοιτούσε, στο Μίσιγκαν, καταδικάστηκαν να εκτίσουν κάθειρξη δέκα ως δεκαπέντε ετών, απόφαση δίχως προηγούμενο, που προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.