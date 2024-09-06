Μια από τις πιο ισχυρές καταιγίδες φέτος – ο σούπερ-τυφώνας Γιαγκί (Yagi )– πλησιάζει τη νότια Κίνα και αναμένεται σήμερα να φτάσει στο δημοφιλές τουριστικό νησί Χαϊνάν .

Ο Yagi έχει διπλασιάσει τη δύναμή του, αφού σχεδόν ισοπέδωσε τις βόρειες Φιλιππίνες στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Αυτή τη στιγμή έχει ανέμους με ταχύτητα έως και 240 km/h (150 mph) κοντά στο μάτι του.

Typhoon Yagi charges toward Hainan Island, China. Winds will likely exceed 250 km/h at landfall.#Dangerous storm surge could inundate many coastal areas around the Leizhou Peninsula and eastern Hainan. #台风 #颱風 #Typhoon #Yagi #TyphoonYagi pic.twitter.com/NpMyU6PKsj — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 6, 2024

Ένας σούπερ τυφώνας ισοδυναμεί με τυφώνα κατηγορίας 5, το μεγαλύτερο στην κλίμακα.

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο Yagi μπορεί να προκαλέσει «καταστροφικές» ζημιές στο Χαϊνάν και στη γειτονική Γκουανγκντόνγκ, η οποία είναι επίσης η πολυπληθέστερη επαρχία της Κίνας.

Τα τρένα, τα σκάφη και οι πτήσεις έχουν ανασταλεί για δεύτερη ημέρα στην επαρχία, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε περιοχές της ευρύτερης νότιας περιοχής.

Σε τμήματα της περιοχής σημειώνονται ήδη έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι.

Εικόνες από το αεροδρόμιο του Τόκιο, όπου ήδη χτυπάει η κακοκαιρία, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι αρχές στο Χαϊνάν διέταξαν να κλείσουν όλα τα τουριστικά αξιοθέατα από την Τετάρτη, προειδοποιώντας για «τεράστιους και καταστροφικούς ανέμους».

Η μεγαλύτερη θαλάσσια διάβαση στον κόσμο, η κύρια γέφυρα που συνδέει το Χονγκ Κονγκ με το Μακάο και το Ζουχάι στο Γκουανγκντόνγκ, έκλεισε επίσης.

