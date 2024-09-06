Δεκαέξι μαθητές έγιναν παρανάλωμα του πυρός σε πυρκαγιά σε σχολείο στην κεντρική Κένυα.
Η φωτιά εξαπλώθηκε στο κτήριο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τα παιδιά και να καούν ζωντανά.
Η τραγωδία μεγεθύνεται καθώς οι σοροί είναι αδύνατον να αναγνωριστούν όπως, μετέδωσε σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός Citizen Television.
Η πυρκαγιά στο σχολείο Hillside Endarasha Academy στην πόλη Νιέρι προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 14 μαθητών, πρόσθεσε ο σταθμός.
