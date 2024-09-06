Δεκαέξι μαθητές έγιναν παρανάλωμα του πυρός σε πυρκαγιά σε σχολείο στην κεντρική Κένυα.

Η φωτιά εξαπλώθηκε στο κτήριο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τα παιδιά και να καούν ζωντανά.

Η τραγωδία μεγεθύνεται καθώς οι σοροί είναι αδύνατον να αναγνωριστούν όπως, μετέδωσε σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός Citizen Television.

Η πυρκαγιά στο σχολείο Hillside Endarasha Academy στην πόλη Νιέρι προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 14 μαθητών, πρόσθεσε ο σταθμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.