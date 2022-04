Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακαταλαμβάνουν σημαντικά εδάφη στο βορρά αφού τις ρωσικές να υποχωρήσουν, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.



Όπως αναφέρει το βρετανικό υπουργείο, οι ουκρανικές δυνάμεις αρνήθηκαν στη Ρωσία τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τους στόχους της και ανάγκασαν τα ρωσικά στρατεύματα να υποχωρήσουν από τις περιοχές γύρω από το Τσερνίχιβ και βόρεια του Κιέβου.



Η τελευταία έκθεση των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, αναφέρει ότι οι μάχες είναι πιθανό να συνεχιστούν σε ορισμένες περιοχές των περιοχών που ανακαταλήφθηκαν πρόσφατα, αλλά θα μειωθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας καθώς οι υπόλοιπες ρωσικές δυνάμεις αποσύρονται.



Πολλές ρωσικές μονάδες που αποσύρονται από τη βόρεια Ουκρανία είναι πιθανό να χρειαστούν σημαντικό επανεξοπλισμό και ανασύνταξη προτού να είναι διαθέσιμες για αναδιάταξη για επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/C605aP9hlX



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/t8wlPfCrqd