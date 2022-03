Ο «πόλεμος του Πούτιν» δεν θα είναι ανώδυνος για τους Αμερικανούς ξεκαθαρίζει σε ανακοίνωσή του στο Twitter ο Λευκός Οίκος, δηλώνοντας ότι, παρά την αύξηση της αμερικανική παραγωγής υδρογονανθράκων σε επίπεδα ρεκόρ, η οικονομική και εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ θα παραμείνει ευάλωτη «στις ιδιοτροπίες εκείνων που ελέγχουν την εφοδιαστικές αλυσίδες πετρελαίου σε όλο τον κόσμο».



Η Ουάσινγκτον σημειώνει ότι ήδη ο Αμερικανός καταναλωτής βλέπει αύξηση 75 σεντς στη βενζίνη. «Η Ρωσία είναι ο 3ος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, και οι διακοπές του ενεργειακού εφοδιασμού και η αστάθεια της αγοράς είναι αποτέλεσμα της επιθετικότητας του Πούτιν» τονίζεται.



Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ επιμένουν «στην ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας που δεν απαιτούν ορυκτά καύσιμα που αγοράζονται και πωλούνται στην παγκόσμια αγορά». Έτσι, υπογραμμίζεται, ο Πούτιν και άλλοι σαν τον Πούτιν, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ως όπλα.



Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναλυτικά



«Από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε τη στρατιωτική του συγκέντρωση στα ουκρανικά σύνορα, η τιμή της βενζίνης στην αντλία στην Αμερική αυξήθηκε κατά 75 σεντς. Υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας από τον Ιανουάριο προκλήθηκε από την ανάπτυξη των στρατευμάτων του Πούτιν στα σύνορα της Ουκρανίας. Η Ρωσία είναι ο 3ος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, και οι διακοπές του ενεργειακού εφοδιασμού και η αστάθεια της αγοράς είναι αποτέλεσμα της επιθετικότητας του Πούτιν.



Ο πόλεμος του Πούτιν δεν θα είναι ανώδυνος για τους Αμερικανούς, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο στις οικογένειες. Η Κυβέρνησή μας εξασφάλισε την απελευθέρωση 60 εκατομμυρίων βαρελιών από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου μας και των συμμάχων μας. Και οι παραγωγοί έχουν την ικανότητα και την ευκαιρία να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή εδώ στις ΗΠΑ. Η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ πλησιάζει επίπεδα ρεκόρ και αντλήσαμε περισσότερο πετρέλαιο τον πρώτο χρόνο του προέδρου (Μπάιντεν) από τον πρώτο χρόνο του Τραμπ. Η παραγωγή πετρελαίου προβλέπεται να αυξηθεί περισσότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια/ημέρα από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και να αυξηθεί σχεδόν κατά 700 χιλιάδες βαρέλια/ημέρα τον επόμενο χρόνο. Η παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ καταγράφει ρεκόρ. Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ ήταν καθαρός εξαγωγέας πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου σε καθένα από τα δύο τελευταία χρόνια και θα είναι καθαρός εξαγωγέας φυσικού αερίου για τα επόμενα χρόνια. Ενώ η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ πλησιάζει σε επίπεδα ρεκόρ, οι παραγωγοί έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την εγχώρια παραγωγή.



Με ομοσπονδιακά μισθωμένες εκτάσεις, οι εταιρείες έχουν 9.000 αχρησιμοποίητες άδειες για να κάνουν χερσαίες γεωτρήσεις. Παρά αυτή την παραγωγή που σπάει ρεκόρ, και την ευκαιρία, η πραγματικότητα είναι ότι η οικονομική και εθνική μας ασφάλεια θα παραμείνει ευάλωτη στις ιδιοτροπίες εκείνων που ελέγχουν την εφοδιαστικές αλυσίδες πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, εάν συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στα ορυκτά καύσιμα. Για να επιτύχουμε ενεργειακή ασφάλεια και να αποφύγουμε τις ασταθείς τιμές των ορυκτών καυσίμων μακροπρόθεσμα, πρέπει να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι. Αυτός είναι ο λόγος που ο Πρόεδρος Μπάιντεν επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας που δεν απαιτούν ορυκτά καύσιμα που αγοράζονται και πωλούνται στην παγκόσμια αγορά. Κάναμε τεράστια πρόοδο τον πρώτο χρόνο της θητείας του Προέδρου Μπάιντεν, προσθέτοντας περισσότερα από 30.000 μεγαβάτ αιολικής και ηλιακής ενέργειας για να φτάσουμε σε επίπεδα ρεκόρ – και διπλασιάζοντας τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Αλλά μακροπρόθεσμα πρέπει να επιταχύνουμε – όχι να επιβραδύνουμε – τη μετάβασή μας σε ένα μέλλον καθαρής ενέργειας.



Ο Πρόεδρος έχει προτείνει πιστώσεις για να γίνουν τα ηλεκτρικά οχήματα πιο προσιτά και να καταστραφούν τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος και θα εξοικονομήσουν αμερικανικές οικογένειες κατά μέσο όρο 500 δολάρια ετησίως. Όταν έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με καθαρή ενέργεια, δεν θα χρειάζεται να ανησυχούμε ποτέ ξανά για τις τιμές του φυσικού αερίου. Και απολυταρχικοί όπως ο Πούτιν δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ως όπλα εναντίον άλλων εθνών».

