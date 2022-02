Μια δύσκολη στιγμή βίωσε στον «αέρα» του BBC η δημοσιογράφος του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Όλγα Μαλτσένσκα. Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι έλαβε μήνυμα από τη μητέρα της που είχε κρυφτεί σε ένα υπόγειο, γλιτώνοντας τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην πολυκατοικία της στο πολιορκούμενο Κίεβο.

«Δόξα τω Θεώ η οικογένειά μου είναι ασφαλής» δήλωσε η Μαλτσένσκα. Η δημοσιογράφος αναγνωρίζει το βομβαρδισμένο και μερικώς κατεστραμμένο από τους βομβαρδισμούς σπίτι της οικογένειάς της στις φωτογραφίες.



«Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε ότι όντως ήταν το σπίτι της που είχε πληγεί» σχολιάζει το BBC.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA