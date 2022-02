Σε «θέση άμυνας» είναι η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, καθώς ο ρωσικός στρατός βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

«Το Κίεβο έχει εισέλθει σε μια αμυντική φάση», δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε: «Πυροβολισμοί και εκρήξεις ηχούν σε ορισμένες γειτονιές που έχουν ήδη εισέλθει σαμποτέρ. Ο εχθρός θέλει να γονατίσει την πρωτεύουσα και να μας καταστρέψει.»

I’m in the north of #Kyiv where Russia is continuing to bomb the neighborhoods. This is the bridge that Ukraine blew up today to prevent the advance of Russian tanks. You can see ppl fleeing the city on foot scrambling over the ruins; I watched as a man dragged over his bicycle. pic.twitter.com/QVoxht2LDs