Ένας 15χρονος Σύρος έχει συλληφθεί ως ύποπτος για τον βιασμό 12χρονου κοριτσιού σε δημόσια πισίνα στην πόλη Μπράουνσβαϊγκ της Κάτω Σαξονίας, στη Γερμανία
Ο νεαρός φέρεται να παρενόχλησε αρχικά το κορίτσι όσο βρισκόταν στο νερό και να το ακολούθησε κατόπιν στα αποδυτήρια.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Χανς-Κρίστιαν Βόλτερς, το περιστατικό συνέβη στις 10 Αυγούστου στην πισίνα «Wasserwelt» σε βόρειο προάστιο του Μπράουνσβαϊγκ και «παρότι το έγκλημα έγινε πριν από τρεις εβδομάδες, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο».
Όπως επισημαίνει η τοπική «Braunschweiger Zeitung», η αστυνομία της περιοχής δεν δημοσιοποίησε νωρίτερα την υπόθεση, λόγω της ηλικίας των εμπλεκομένων.
