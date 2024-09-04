Ένας 15χρονος Σύρος έχει συλληφθεί ως ύποπτος για τον βιασμό 12χρονου κοριτσιού σε δημόσια πισίνα στην πόλη Μπράουνσβαϊγκ της Κάτω Σαξονίας, στη Γερμανία

Ο νεαρός φέρεται να παρενόχλησε αρχικά το κορίτσι όσο βρισκόταν στο νερό και να το ακολούθησε κατόπιν στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Χανς-Κρίστιαν Βόλτερς, το περιστατικό συνέβη στις 10 Αυγούστου στην πισίνα «Wasserwelt» σε βόρειο προάστιο του Μπράουνσβαϊγκ και «παρότι το έγκλημα έγινε πριν από τρεις εβδομάδες, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο».

Όπως επισημαίνει η τοπική «Braunschweiger Zeitung», η αστυνομία της περιοχής δεν δημοσιοποίησε νωρίτερα την υπόθεση, λόγω της ηλικίας των εμπλεκομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

