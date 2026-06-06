Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης αερίου σε ορυχείο άνθρακα που λειτουργούσε δίχως άδεια στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο, οριστικό απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές.

Η έκρηξη, εξαιτίας συγκέντρωσης μεθανίου, έγινε την Πέμπτη στη Σουτατάουσα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Το πρώτο θύμα ανασύρθηκε λίγο αργότερα. Χθες, ο απολογισμός έγινε βαρύτερος, με τον εντοπισμό των πτωμάτων άλλων πέντε ανθρακωρύχων, ανέφερε η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων μέσω X.

Informamos que fueron recuperados y entregados al CTI de Ubaté los cuerpos de cinco mineros que permanecían dentro de la mina San Antonio 3, en Sutatausa (Cundinamarca).



A esta hora nuestros equipos de Salvamento Minero continúan trabajando en la evacuación de un trabajador más… — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) June 5, 2026

Κατόπιν, ο κυβερνήτης στην Κουντιναμάρκα, ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι Άνχελ, ανέφερε μέσω X πως «έχουμε τη λύπη να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη αναφορά για το δυστύχημα σε ορυχείο που συνέβη στον δήμο Σουτατάουσα, επιβεβαιώθηκαν επτά θάνατοι εργαζομένων».

Πρόσθεσε ότι διενεργείται έρευνα.

Lamentamos informar que, de acuerdo con el más reciente reporte oficial sobre el accidente minero ocurrido en el municipio de #Sutatausa, se confirmó el fallecimiento de siete trabajadores, uno de ellos rescatado ayer.



A sus familiares, amigos y seres queridos les expresamos… pic.twitter.com/bhZx9zAhBB — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) June 5, 2026

Η Σουτατάουσα απέχει κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά. Στην περιοχή τα ορυχεία άνθρακα είναι η κυριότερη οικονομική δραστηριότητα και τα φονικά δυστυχήματα είναι κάθε άλλο παρά σπάνια. Αποδίδονται γενικά σε συγκεντρώσεις αερίου εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού στις στοές, ειδικά μονάδων που λειτουργούν παράνομα, ή με υποτυπώδη μέσα.

Τον Μάιο, δυο εκρήξεις σε ορυχεία, εκ των οποίων ένα βρίσκεται στη Σουτατάουσα, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους. Άλλοι έξι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στην ίδια περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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