Πόλεμος στην Ουκρανία: 2 νεκροί, 23 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Λβιβ

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών πέντε παιδιά, και 47 τραυματίσθηκαν την περασμένη νύχτα από νέα ρωσικά πλήγματα εναντίον της Λβιβ, μεγάλης πόλης της δυτικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σε νεότερο απολογισμό τους. Επτά άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι παιδιά και από τη ρωσική επίθεση επλήγησαν πολυκατοικίες, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης μέσω του Telegram.

Η Λβιβ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων από το μέτωπο στα σύνορα με την Πολωνία, δεν είχε μέχρι στιγμής υποστεί πολλά πλήγματα. Οι ενεργειακές υποδομές της περιφέρειας είχαν πάντως υποστεί επανειλημμένα ζημιές και η πόλη είχε γίνει στόχος φονικών πληγμάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Εξάλλου ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων στη διάρκεια της νύκτας στο Κριβί Ριχ, στο κέντρο της Ουκρανίας, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Σεργκίι Λισάκ.

Συναγερμός έχει σημάνει στα πολωνοουκρανικά σύνορα εν μέσω των νέων φονικών επιδρομών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, με το ΝΑΤΟ να ενεργοποιείται. Πολωνικά και συμμαχικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, για τρίτη φορά σε οκτώ ημέρες, για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της χώρας της κεντρικής Ευρώπης, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Εκτυλίχθηκε «άλλη μια πολυάσχολη νύχτα για όλο το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Πολωνία», εξαιτίας της «παρατηρηθείσας δραστηριότητας της αεροπορίας μακρού βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», η οποία εξαπολύει πλήγματα εναντίον στόχων στην Ουκρανία, τονίζεται στο X.

«Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πολωνικού εναέριου χώρου έχουν ξεκινήσει και η Επιχειρησιακή Διοίκηση της παρακολουθεί την κατάσταση σε συνεχή βάση» επισημαίνεται.

❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów.



— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 4, 2024

