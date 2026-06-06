ΟΗΕ: Ο πόλεμος στο Ιράν ωθεί ακόμη έξι εκατομμύρια ανθρώπους σε υποσιτισμό

Η υπηρεσία τροφίμων του ΟΗΕ δήλωσε ότι εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι ωθούνται σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων, Καρλ Σκάου, δήλωσε ότι η σχέση μεταξύ της τιμής της ενέργειας και των τροφίμων «είναι τόσο στενή σε πολλά μέρη» και «όταν οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται, (οι φτωχότεροι άνθρωποι) τρώνε λιγότερο».

Επιπλέον 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι στη Σομαλία, 2,3 εκατομμύρια στο Αφγανιστάν και 1,3 εκατομμύριο στη Σρι Λάνκα αγωνίζονται τώρα να καλύψουν τις βασικές τους επισιτιστικές ανάγκες, σύμφωνα με ανάλυση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος.

«Αυτές οι επιπτώσεις αναμένεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, ακόμη και αν η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί», ανέφερε.

Τον Μάρτιο, στις πρώτες ημέρες του πολέμου, η υπηρεσία προέβλεψε ότι 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν επισιτιστική ανασφάλεια μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Το νούμερο αυτό προστίθεται στα 318 εκατομμύρια παγκοσμίως που ήδη αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

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