Η Ρωσία προσαρμόζει το πυρηνικό της δόγμα επειδή οι ΗΠΑ και οι δυτικοί τους σύμμαχοι απειλούν τη χώρα, κλιμακώνοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία και αγνοώντας τα νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία, η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, κάνει αλλαγές στο πυρηνικό της δόγμα -- το οποίο ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες η Μόσχα θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα -- λόγω της αυξανόμενης υποστήριξης της Δύσης προς την Ουκρανία, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία το 2022.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, στην πιο λεπτομερή εξήγηση που έχει δώσει μέχρι σήμερα η Μόσχα, συνέδεσε την κίνηση αυτή άμεσα με τις «απειλές» που δημιουργεί η Δύση και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι καταστρέφουν την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Η Δύση, σημείωσε ο Πεσκόφ, απέρριψε τον διάλογο με τη Ρωσία και ακολούθησε γραμμή επίθεσης κατά των συμφερόντων ασφαλείας της, τροφοδοτώντας παράλληλα «τον θερμό πόλεμο στην Ουκρανία».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο άρχων της πίστας στη διαδικασία πρόκλησης έντασης», τόνισε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διευκρίνισε επίσης ότι η αναθεώρηση του πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και πρόσθεσε ότι οι τρέχουσες εντάσεις θα αναλυθούν προσεκτικά και μετά θα διαμορφωθεί η βάση για τις προτεινόμενες αλλαγές.

Το υπάρχον πυρηνικό δόγμα, το οποίο ορίστηκε με διάταγμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν το 2020, προβλέπει ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην περίπτωση πυρηνικής επίθεσης από εχθρό ή συμβατικής επίθεσης που απειλεί την ύπαρξη του ρωσικού κράτους.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι μακράν οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο, καθώς έχουν περίπου το 88% των πυρηνικών όπλων που υπάρχουν παγκοσμίως, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων. Και οι δύο εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, ενώ η Κίνα ενισχύει ταχύτατα το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία πυροδότησε την μεγαλύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση μετά την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962, ενώ και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να χάσουν τον πόλεμο.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Καθώς η Ρωσία, η οποία έχει θέσει τώρα υπό τον έλεγχό της το 18% της Ουκρανίας, προελαύνει, το Κίεβο ζητάει επανειλημμένως περισσότερα δυτικά όπλα και να του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλου βεληνεκούς που του προμήθευσε η Δύση στις επιθέσεις του σε μεγαλύτερη απόσταση εντός του ρωσικού εδάφους.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για να δώσουν στην Ουκρανία μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους κρουζ που θα μπορούσαν να φτάσουν βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, αλλά το Κίεβο θα χρειαστεί να περιμένει μερικούς μήνες, καθώς οι ΗΠΑ επεξεργάζονται τεχνικά ζητήματα ενόψει οποιασδήποτε παράδοσης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η αποστολή πυραύλων JASSM στην Ουκρανία θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το στρατηγικό τοπίο του πολέμου, θέτοντας μεγαλύτερο τμήμα της Ρωσίας στο βεληνεκές ισχυρών, κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας, πράγμα που προκαλεί σημαντικό προβληματισμό στην κυβέρνηση Μπάιντεν, σημείωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε εξάλλου ότι είναι προφανές πως η Ουκρανία θα προχωρήσει στο να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος με δυτικά όπλα.

Προειδοποίηση για «εξαιρετικά επώδυνη» απάντηση

Στο μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποίησε σήμερα ότι αν η Ρωσία πληγεί από όπλα μεγάλου βεληνεκούς, η απάντηση θα είναι άμεση και «εξαιρετικά επώδυνη».

«Χάνουν την αίσθηση της πραγματικότητας, δεν σκέφτονται καθόλου τους κινδύνους περαιτέρω επικίνδυνης κλιμάκωσης της σύγκρουσης, ούτε στο πλαίσιο των δικών τους συμφερόντων», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε τους ανεύθυνους πολιτικούς αυτού του είδους στην ΕΕ, το NATO και στο εξωτερικό: στην περίπτωση ανάλογων επιθετικών βημάτων από το καθεστώς του Κιέβου, η απάντηση της Ρωσίας θα ακολουθήσει αμέσως», υπογράμμισε η εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

