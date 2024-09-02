Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Σκούσνε στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.



Το Σκούσνε βρίσκεται κοντά στο Ποκρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιταχύνει την προέλασή τους τις τελευταίες εβδομάδες. Το Ποκρόφσκ αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιμελητειακό κόμβο για το Κίεβο.



Φιλορώσοι μπλόγκερ δηλώνουν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν σε δύο πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας



Οι ρωσικές δυνάμεις μάχονται στις πόλεις Σελιντόβ και Ουκραΐνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν οι Φιλορώσοι μπλόγκερ τη Δευτέρα, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν να σπάσουν μέρος της αμυντικής γραμμής της Ουκρανίας.



Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία για την υποτιθέμενη ρωσική προέλαση.



Οι ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν το 18% της ουκρανικής επικρατείας, προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία μετά την αποτυχία της αντεπίθεσης του Κιέβου το 2023.



Παρά την εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου, ο αριθμητικά ισχυρότερος ρωσικός στρατός τις τελευταίες εβδομάδες προελαύνει σχετικά γρήγορα στην περιοχή προσεγγίζοντας τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόβσκ αναφέρει το Reuters.



Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις απωθήθηκαν από ένα τμήμα του Σελιντόβ.



Πιέζοντας νότια προς την πόλη Κουρακίβκα, οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν να σπάσουν τις γραμμές των ουκρανικών αμυντικών γραμμών ρίχνοντας «βάρος» στον οδικό άξονα Πόκροβσκ-Ντονέτσκ και περικυκλώνοντας μέρος της περιοχής, ανέφεραν Ρώσοι μπλόγκερ.



Η ρωσική πρόοδος στο Ντόνετσκ έρχεται ενώ οι δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν να εκδιώξουν τους Ουκρανούς στρατιώτες από την περιοχή του Κουρσκ μετά από την εισβολή της 6ης Αυγούστου με στόχο εν μέρει να αναγκάσουν τους Ρώσους στρατηγούς να αποσύρουν δυνάμεις από άλλα μέρη του μετώπου.



Παρά την πρόοδο των δυνάμεων της Ουκρανίας στο Κουρσκ, ο Ουκρανός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι παραδέχθηκε το Σάββατο ότι στο μέτωπο του Ποκρόφσκ η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Αναφερόμενος σε άλλα σημεία των μετώπων εντός της Ουκρανίας ο Σίρσκι περιέγραψε την κατάσταση ως «περίπλοκη, αλλά υπό έλεγχο».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.