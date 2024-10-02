Πόλεμος στην Ουκρανία: Η σημασία της ουκρανικής πόλης Βουχλεντάρ που κατέλαβε η Ρωσία

Τα ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν πλήρως την πόλη Βουχλεντάρ στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, η οποία αντιστεκόταν στις ρωσικές επιθέσεις για περισσότερα από δύο χρόνια, ανέφεραν την Τετάρτη το κανάλι του Telegram SHOT και φιλορώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ. Το Reuters αναφέρει μερικά βασικά σημεία για τη στρατηγική σημασία της πόλης και τις ουκρανορωσικές συγκρούσεις εκεί.

Η ιστορία του Βουχλεντάρ

Το Βουχλεντάρ - που σημαίνει "δώρο άνθρακα" - είναι μια πόλη εξόρυξης άνθρακα στην περιοχή του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας με πληθυσμό περίπου 14.000 ανθρώπων, πριν από τον πόλεμο, καθώς σχεδόν όλοι την έχουν εγκαταλείψει. Οικοδομήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση στα μέσα της δεκαετίας του 1960 γύρω από ένα ορυχείο. Τώρα υπάρχουν δύο ορυχεία εκεί, με σημαντικά αποθέματα άνθρακα. Οι Ουκρανοί αποκαλούν την πόλη, η οποία βρίσκεται σε μια πεδιάδα και αποτελείται από πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, Ουγκλεντάρ.

Γιατί η Ρωσία ήθελε την πόλη

Η Μόσχα δηλώνει ότι η περιοχή του Ντόνετσκ είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που έχει προσαρτήσει από το 2022, έναν ισχυρισμό που το Κίεβο απορρίπτει ως παράνομο. Η Μόσχα θεώρησε τον έλεγχο του Βουχλεντάρ ως σημαντικό «σκαλοπάτι» για την ενσωμάτωση ολόκληρης της περιοχής στη Ρωσία.



Ο έλεγχος της πόλης - την οποία οι Ρώσοι θεωρούσαν από καιρό ως μια από τις πιο γερά οχυρωμένες θέσεις της Ουκρανίας - θεωρείται σημαντικός και από τις δύο πλευρές, λόγω της θέσης της σε υπερυψωμένο έδαφος αλλά και γιατί βρίσκεται στη διασταύρωση του ανατολικού και του νότιου μετώπου μάχης δίνοντάς της πρόσθετη σημασία όταν πρόκειται για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων και των δύο πλευρών.



Όταν οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν τον πλήρη έλεγχο του Βουχλεντάρ, μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν την πόλη ως «πλατφόρμα» για να βομβαρδίσουν τις ρωσικές στρατιωτικές γραμμές εφοδιασμού στην περιοχή.



Η πόλη βρίσκεται κοντά σε μια σιδηροδρομική γραμμή από την Κριμαία, τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας που προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014, στη βιομηχανοποιημένη περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας που περιλαμβάνει το Ντόνετσκ και την ανατολική περιοχή του Λουχάνσκ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ελέγχει η Μόσχα.



Η κατάληψη του Βουχλεντάρ, το οποίο η Μόσχα παρουσιάζει ως ένα από τα τελευταία ουκρανικά προπύργια στο νότιο Ντόνετσκ, ανοίγει το δρόμο για τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρήσουν σε άλλες περιοχές.

Πώς η Ρωσία πήρε τον έλεγχο του Βουχλεντάρ

Οι ρωσικές δυνάμεις παγίδευσαν Ουκρανούς στρατιώτες στο Βουχλεντάρ σε αυτό που αποκαλούν «μίνι καζάνι», περικυκλώνοντάς τους σταδιακά από όλες τις πλευρές και έτσι καθιστώντας όλο και πιο δύσκολο για τις ουκρανικές δυνάμεις τον ανεφοδιασμό ή να κάνουν ελιγμούς μέσα και έξω από την πόλη.



Όταν ένα τέτοιο «καζάνι κλείνει», κάτι που λένε οι Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ότι έχει ήδη συμβεί, δεν υπάρχει τρόπος να μπουν ή να βγουν οι υπερασπιστές που σε αυτή την περίπτωση δέχθηκαν καταστροφικούς βομβαρδισμούς από αέρος.



Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προηγουμένως προσπαθήσει τέσσερις φορές να καταλάβουν το Βουχλεντάρ, αλλά είχαν απωθηθεί με την 72η Ξεχωριστή Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία της Ουκρανίας να αντιστέκεται σκληρά.



Καμία πλευρά δεν αποκαλύπτει απώλειες, αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ρωσικές απώλειες κατά τη διάρκεια προηγούμενων μεγάλων αποτυχημένων προσπαθειών για την κατάληψη της πόλης ήταν σημαντικές. Η Μόσχα δηλώνει ότι η Ουκρανία πλήρωσε επίσης υψηλό ανθρώπινο τίμημα προσπαθώντας να διατηρήσει το Βουχλεντάρ υπό τον έλεγχό της.

Η σημερινή κατάσταση του Βουχλεντάρ

Σφοδρές μάχες από το 2022 έχουν αφήσει μεγάλο μέρος της πόλης κατεστραμμένο. Πλάνα των ρωσικών δυνάμεων με έναν στρατιώτη να σηκώνει τη σημαία τους στην οροφή ενός διοικητικού κτιρίου την Τρίτη στο κέντρο αποκαλύπτουν ένα οικοδόμημα που είχε μετατραπεί σε ερείπια.



Ο Μαξίμ Βερμπόφσκι, αντιδήμαρχος της πόλης, δήλωσε πέρυσι στα ουκρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι κάθε κτίριο της πόλης έχει υποστεί ζημιές μαζί με ολόκληρη την υποδομή της. Είχε δηλώσει ακόμα ότι στο Βουχλεντάρ απέμεναν λιγότεροι από 500 άμαχοι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και πολλοί συνταξιούχοι. Έκτοτε όλα τα παιδιά και οι περισσότεροι ενήλικες έχουν εκκενωθεί.



