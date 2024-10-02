«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τη χθεσινή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ» δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέροντας παράλληλα ότι τέτοιες ενέργειες απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνουν τις εντάσεις σε μια ήδη εξαιρετικά ασταθή κατάσταση.

«Προτρέπω όλα τα μέρη να προστατεύσουν τη ζωή αθώων πολιτών», σημείωσε και πρόσθεσε «η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ζητά κατάπαυση του πυρός πέρα ​​από τα σύνορα με τον Λίβανο και στη Γάζα, και για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο».

Πηγή: skai.gr

