Δικαστήριο της Αργεντινής ενέκρινε την μεταφορά της σορού του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε το 2020, σε ένα μελλοντικό μαυσωλείο που αναζητούν τα παιδιά του, σε κεντρική συνοικία του Μπουένος Άιρες, προκειμένου να διευκολύνουν μελλοντικά αφιερώματα «στο μεγαλύτερο είδωλο της Αργεντινής».

Η απόφαση του δικαστηρίου του Σαν Ισίντρο, που βρίσκεται στα βόρεια του Μπουένος Άιρες, έρχεται την παραμονή έναρξης της δίκης μίας νοσοκόμας, μέλους της ιατρικής ομάδας του Μαραντόνα, για τα αίτια του θανάτου του.

Η κύρια δίκη με κατηγορούμενους επτά ιατρούς (σ.σ. νευροχειρουργός, κλινικός ιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, προϊσταμένη νοσοκόμων και νοσηλευτές) έχει προγραμματισθεί, μετά από αρκετές αναβολές, για τον Μάρτιο του 2025.

Η νοσοκόμα, Γκιζέλα Μαντρίντ, η οποία από την αρχή δήλωσε ότι ακολούθησε αποκλειστικά και μόνο τις οδηγίες των ιατρών, απέκτησε το δικαίωμα να δικασθεί χωριστά από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Σχετικά με την σορό του Μαραντόνα, το δικαστήριο του Σαν Ισίντρο αποφάσισε αρχικά, τον Μάιο, να μην εγκρίνει την μεταφορά, υποστηρίζοντας «πιθανά μέτρα που θα μπορούσαν να απαιτηθούν», ιδίως την εκταφή, στο πλαίσιο της δίκης, μετά από ένσταση ορισμένων μερών.

Το δικαστήριο σημείωσε στην πρόσφατη απόφαση του, ότι δεν υπάρχει πλέον «αντίθεση από κανένα εμπλεκόμενο μέρος» και έκρινε ότι πρέπει να δοθεί «ευνοϊκή απάντηση» στο αίτημα των παιδιών του «Ντιεγκίτο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.