Πολλές αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Κόλπου προσάρμοσαν τις διαδρομές πτήσεών τους προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των επιβατών έπειτα από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Χώρες της περιοχής έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους και τα πληρώματα των αεροπορικών εταιρειών επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές πτήσεων για να αποφύγουν την κλιμακούμενη σύγκρουση.

Etihad Airways

Η αεροπορική εταιρεία του Αμπού Ντάμπι Etihad Airways ανακοίνωσε ότι προσαρμόζει την διαδρομή πολλών πτήσεων σήμερα εξαιτίας των περιορισμών στον εναέριο χώρο σε τμήματα της Μέσης Ανατολής. Η Etihad ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί διαρκώς την ασφάλεια και τις επικαιροποιήσεις που αφορούν την κίνηση στον εναέριο χώρο καθώς εξελίσσεται η κατάσταση στην περιοχή.

Emirates Airlines

Η Emirates ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς και από το Ιράκ (στη Βασόρα και τη Βαγδάτη), το Ιράν και την Ιορδανία για σήμερα και αύριο. Η αεροπορική εταιρεία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην περιοχή και βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τυχόν εξελίξεις.

Qatar Airways

Η Qatar Airways ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις προς και από το Ιράκ και το Ιράν εξαιτίας του κλεισίματος του εναέριου χώρου.

Flydubai

Η Flydubai ακύρωσε τις πτήσεις προς την Ιορδανία, το Ιράκ, το Ισραήλ και το Ιράν για σήμερα και αύριο εξαιτίας του προσωρινού κλεισίματος του εναέριου χώρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στο Reuters.

Kuwait Airways

Η Kuwait Airways ανακοίνωσε χθες ότι προσάρμοσε τις διαδρομές πτήσεων για ορισμένες από τις υπηρεσίες της με αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων. "Πρόκειται για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των επιβατών", ανακοίνωσε η εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

