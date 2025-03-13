Λογαριασμός
Δεκάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο λόμπι του Trump Tower - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Τουλάχιστον 100 διαδηλωτές εισέβαλλαν στον Trump Tower για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του 29χρονου φοιτητή Μαχμούντ Χαλίλ

Πύργος Τραμπ

Πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Trump Tower στη Νέα Υόρκη για να διαμαρτυρηθεί για τη σύλληψη του 29χρονου φοιτητή Μαχμούντ Χαλίλ ο οποίος ηγήθηκε των φοιτητικών διαδηλώσεων κατά του πολέμου στη Γάζα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

Πύργος Τραμπ

Οι διαδηλωτές μπήκαν στο λόμπι του κτιρίου. Τουλάχιστον 100 διαδηλωτές από την φιλοπαλαιστινιακή ομάδα Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη συγκεντρώθηκαν στον Trump Tower για να διαμαρτυρηθούν φορώντας κόκκινα πουκάμισα που έγραφαν: «Οι Εβραίοι Λένε Σταματήστε να Εξοπλίζετε το Ισραήλ». Παράλληλα, φώναζαν «Φέρε τον Μαχμούντ στο σπίτι τώρα!».

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες αφού προειδοποίησαν τους διαδηλωτές πως θα πρέπει να απομακρυνθούν και να εγκαταλείψουν το κτίριο στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλήψεις. Τουλάχιστον 65 άτομα προσήχθησαν και πολλοί τέθηκαν υπό κράτηση. 

Πριν διαλυθεί το πλήθος οι διαδηλωτές φώναζαν: «Πολεμήστε τους Ναζί, όχι τους φοιτητές», «Ποτέ απαγορευμένοι μουσουλμάνοι».

Πύργος Τραμπ

Πύργος Τραμπ

Πύργος Τραμπ

