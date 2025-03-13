Πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Trump Tower στη Νέα Υόρκη για να διαμαρτυρηθεί για τη σύλληψη του 29χρονου φοιτητή Μαχμούντ Χαλίλ ο οποίος ηγήθηκε των φοιτητικών διαδηλώσεων κατά του πολέμου στη Γάζα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

Οι διαδηλωτές μπήκαν στο λόμπι του κτιρίου. Τουλάχιστον 100 διαδηλωτές από την φιλοπαλαιστινιακή ομάδα Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη συγκεντρώθηκαν στον Trump Tower για να διαμαρτυρηθούν φορώντας κόκκινα πουκάμισα που έγραφαν: «Οι Εβραίοι Λένε Σταματήστε να Εξοπλίζετε το Ισραήλ». Παράλληλα, φώναζαν «Φέρε τον Μαχμούντ στο σπίτι τώρα!».

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες αφού προειδοποίησαν τους διαδηλωτές πως θα πρέπει να απομακρυνθούν και να εγκαταλείψουν το κτίριο στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλήψεις. Τουλάχιστον 65 άτομα προσήχθησαν και πολλοί τέθηκαν υπό κράτηση.

Πριν διαλυθεί το πλήθος οι διαδηλωτές φώναζαν: «Πολεμήστε τους Ναζί, όχι τους φοιτητές», «Ποτέ απαγορευμένοι μουσουλμάνοι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.